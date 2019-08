A scuola | da settembre | torna l’educazione civica

scuola - da settembre 33 ore di educazione civica e voto in pagella : Approvato il via definitiva il ddl che reintroduce l’insegnamento dell’educazione civica, ma anche dello sviluppo sostenibile e dell’educazione alla cittadinanza digitale. La legge però non stanzia nuove risorse per la formazione dei docenti

Concorso psicologi e assistenti sociali scadenza a settembre - scuola e sanità domanda libera : Al momento sono in corso nuove assunzioni a nome del consorzio Futura, di un comune italiano, della Fondazione Oasi e dell'Agenzia per il lavoro Selefor srl, per l'inserimento di ulteriore personale professionale con il ruolo di psicologo, assistente sociale, insegnante e operatore socio sanitario O.S.S. da assegnare mediante le proprie strutture sparse sul territorio nazionale. Bandi di Concorso agosto-settembre Il consorzio Futura ha decretato ...

Pensioni ultima ora : statali e scuola - le uscite di agosto-settembre : Pensioni ultima ora: statali e scuola, le uscite di agosto-settembre Pensioni ultima ora: insieme alle analisi del settore previdenziale, continua il monitoraggio degli effetti di Quota 100. A distanza di mesi dall’entrata in vigore del decreto n. 4/2019 che contiene la possibilità di pensione anticipata è lo stesso Istituto Nazionale di Previdenza Sociale a spiegare quali sono i numeri dei soggetti interessati che mese per mese hanno ...

Supplenze scuola - 170mila posti vuoti a settembre : numeri record diffusi dai sindacati : L'anno scolastico 2019/2020 comincerà all'insegna dell'emergenza cattedre vuote. In seguito ai trasferimenti ed ai pensionamenti tante cattedre rimarranno senza titolare, per cui dovranno essere destinate agli insegnanti precari e ai supplenti. Il Ministro dell'Istruzione Marco Bussetti ha pertanto fatto richiesta al MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze) di 58.627 posti: di questi, però, soltanto pochi saranno coperti per scarsità di ...

scuola - a settembre boom di precari in cattedra. Il Miur : pronta soluzione : Nonostante il ministero dell’Istruzione stia correndo per completare le operazioni amministrative di avvio del nuovo anno scolastico, a settembre il rischio, sempre più concreto, è quello che ci sia...

Assunzioni scuola 1° settembre : mancano 15 mila docenti in Lombardia - 9000 in Veneto : Si rischia il caos sulle Assunzioni dei docenti nella scuola a partire dal 1° settembre 2019: mancano gli insegnanti precari da assumere e la fotografia del sistema del reclutamento nella scuola, anche per il prossimo anno scolastico, è impietosa, come annunciato dal sindacato Flc Cgil scuola. Il Ministero dell'Istruzione farà fatica a coprire le circa 60 mila cattedre previste dal prossimo settembre: le graduatorie a esaurimento (GaE), infatti, ...

scuola - sostegno ultime notizie : Miur - ecco il nuovo assurdo paradosso in arrivo a settembre : Il prossimo 1° settembre entrerà in vigore il decreto legislativo N. 66/2017 con le modifiche introdotte dall’attuale Governo. Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, continua a snocciolare i numeri riguardanti il sostegno parlando della specializzazione di 40mila docenti in tre anni. In pratica, però, il primo ciclo di selezioni ha portato risultati fallimentari, sia dal punto di vista organizzativo che numerico. Vi sono più di ...

scuola - Bonus 500 euro docenti ultime notizie : da settembre scattano i controlli : A partire dal mese di settembre, la Guardia di Finanza e il Ministero per i Beni culturali predisporranno una serie di controlli sull’uso della Carta del Docente, in merito al Bonus da 500 euro. Dopo i controlli effettuati sul cosiddetto ‘Bonus 18enni’, il Ministero ha deciso di intraprendere la stessa azione anche in relazione all’uso della Carta del Docente con l’effettuazione di controlli incrociati. Da ...

scuola : concorsi riservati e Pas in alto mare - dal 1° settembre fino a 150 mila Mad : Fase di stallo per l'emendamento che prevede i concorsi dedicati ai docenti precari che abbiano già svolto almeno 36 mesi di servizio da supplenti nella Scuola e per i Percorsi abilitanti speciali (Pas), necessari per l'abilitazione all'insegnamento. Come spiegato dal sindacato della Scuola Gilda, infatti, il piano di reclutamento dei docenti precari non è andato in porto perché l'emendamento stesso non è stato incluso nel recente Decreto ...