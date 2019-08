2 agosto 1980 la strage alla stazione di Bologna | per non dimenticare

Fonte : vanityfair

(Di venerdì 2 agosto 2019) L'orologio della stazione di Bologna è fermo alle 10 e 25. Non è fermo dal 2 agosto del 2019, ma è fermo all'ora della strage. 39 anni fa la bomba nella sala d'attesa che causò la morte di 85 persone. Oltre 200 rimasero ferite. Ancora non tutto è stato chiarito nonostante processi e condanne e ogni anno la città e l'associazione dei parenti ricordano le vittime dell'attentato. Quest'anno è il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede a rappresentare il Governo alla commemorazione del 39esimo anniversario della strage di Bologna. «Un paese civile e democratico non può prescindere dall'individuazione dei mandanti delle stragi» dice il manifesto del 2019 che ricorda gli anni trascorsi dall'esplosione della bomba, gli 85 morti e i 200 feriti, la matrice «fascista» dell'attentato. Al centro c'è la foto della lapide con i nomi delle vittime.

