«1917» | il trailer della Prima Guerra Mondiale vista da Sam Mendes

(Di venerdì 2 agosto 2019) Samtorna ai war movie: quattordici anni dopo Jarhead (20015), il regista premio Oscar (per American Beauty) che ha diretto due filmserie 007 (Skyfall e Spectre) ha girato una nuova pellicola bellica, questa volta ambientata durante la. Si intitolae si svolge nell’arco di una lunga giornata, tra trincee e missioni apparentemente impossibili, di salvataggio, con protagonisti due giovani soldati britannici, interpretati da George MacKay (Captain Fantastic) e Dean-Charles Chapman (Tommen Baratheon di Game of Thrones). Il film dovrebbe uscire tra dicembre e gennaio 2020, intanto è stato rilasciato il primo, anche in versione italiana., ilIN ITALIANO IN VERSIONE ORIGINALE, la trama Al culmine, due giovani soldati britannici, Schofield (George MacKay) e Blake (Dean-Charles Chapman) ...

