Zanzara tigre estate 2019 | zone allerta in Italia e quand’è pericolosa

Da Nord a Sud - è allarme Zanzara tigre in Italia : Gioca d’anticipoApplica un repellenteL’abbigliamento giustoEvita i profumiOcchio al sudoreProva con la citronellaUsa una crema cortisonicaContro il prurito usa il ghiaccioBicarbonato per disinfettareAttenzione agli erroriNon è solo il caldo, l’afa, quella sensazione di appiccicosa umidità a marcare il passaggio all’estate. Sono le zanzare che, pasciute e rumorose come piccoli elicotteri, si apprestano a compiere il proprio viaggio, per infestare ...

Zanzara tigre : la mappa delle province più infestate d’Italia : Bollettino rosso in gran parte d’Italia per le temperature in aumento e, seppur con un po’ di ritardo, anche quest’anno il fenomeno Zanzara tigre torna a farsi sentire. Quali saranno nei prossimi giorni le aree più attaccate dal fastidioso insetto, adesso che ci avviciniamo ad agosto? Secondo l’elaborazione di Anticimex, azienda internazionale specializzata nel Pest Management e nei servizi di igiene ambientale, su base dati Vape, nella ...

Zanzara tigre : ENEA con Biovecblok per nuovo metodo di lotta “naturale” : Passi avanti nella lotta alla Zanzara tigre, particolarmente temibile per la sua capacità di trasmettere virus tropicali. L’ENEA ha concesso alla startup Biovecblok lo sfruttamento del metodo biotecnologico sviluppato dall’Agenzia per limitare la riproduzione di questo insetto attraverso la produzione di maschi “sterilizzanti” senza ricorrere a radiazioni mutagene o manipolazioni del DNA. Ciò consentirà di condurre campagne di disinfestazione in ...

Bolle e bubboni sulle gambe - spiagge italiane invase da un insidioso insetto : è una particolare Zanzara tigre : Una giornata trascorsa in spiaggia e poi Bolle e bubboni sugli arti: è quanto accaduto ai bagnanti del litorale laziale e toscano, le cui foto sono diventate virali facendo il giro della rete per diversi giorni. Diversi i bambini portati al Pronto Soccorso. All’inizio di era pensato che fossero morsi di pulci, ma l’Asl ha svelato oggi il mistero. L’insetto che ha causato questa ‘strage’ si chiama ditteri culicidae ...

Guerra alla Zanzara tigre - 500mila maschi sterili liberati a Bologna : ecco perché : A partire da lunedì 17 giugno nel quartiere Navile di Bologna saranno rilasciati 30mila maschi sterili di zanzara tigre a settimana, per un periodo di quattro mesi. L'obiettivo è sperimentare la SIT (Sterile Insect Technique), una metodologia di disinfestazione che si basa sul rilascio di maschi sterili per sterilizzare anche le femmine. ecco tutto quello che c'è da sapere.Continua a leggere

Guerra alla Zanzara tigre - 500mila maschi sterili ‘liberati’ a Bologna : ecco perché : A partire da lunedì 17 giugno nel quartiere Navile di Bologna saranno rilasciati 30mila maschi sterili di zanzara tigre a settimana, per un periodo di quattro mesi. L'obiettivo è sperimentare la SIT (Sterile Insect Technique), una metodologia di disinfestazione che si basa sul rilascio di maschi sterili per rendere sterili anche le femmine. ecco tutto quello che c'è da sapere.Continua a leggere

Zanzara tigre - tecnica dei maschi sterili per sconfiggerla a Bologna : A partire da lunedì 17 giugno nel quartiere Navile di Bologna saranno rilasciati 30mila maschi sterili di Zanzara tigre a settimana, per un periodo di quattro mesi. L'obiettivo è sperimentare la SIT (Sterile Insect Technique), una metodologia di disinfestazione che si basa sul rilascio di maschi sterili per rendere sterili anche le femmine.