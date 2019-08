Young Signorino schiaffeggia uno spettatore al concerto | Fidati | questa è

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 1 agosto 2019) Novella Toloni Il rapper di Cesena è stato protagonista di un nuovo episodio di violenza durante un suo. Il cantante, che hato uno, ha poi spiegato i fatti sui social Prima il microfono lanciato sulla folla ad aprile, oggi lo schiaffo rifilato a unodurante uno dei suoi concerti. Il rappertorna a far parlare di sé e non per la sua musica, bensì per il suo carattere decisamente irrequieto. Il cantante di "Drogalero" è stato, infatti, protagonista di uno spiacevole episodio durante il suo ultimoa Fermo. Mentre si trovava sul palco intento a esibirsi in uno dei suoi brani, un giovane tra il pubblico ha iniziato a inveire contro di lui. Il cantante, dopo numerose offese, non ha trovato altro modo cherlo davanti a tutti per zittirlo.ha però voluto chiarire la situazione sui ...

