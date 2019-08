Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2019)torna far parlare di sé, non per la qualità delle sue canzoni ma per un episodio di violenza. Durante ila Fermo, il rapper è statoda uno. Per zittirlo, il cantante gli ha dato uno schiaffo davanti a tutti e si è subito allontanato, diviso in un secondo momento da alcune persone., il giorno successivo, ha voluto chiarire sui social l’episodio: “Se vieni nel mio spazio a fare il coglione io sto zitto una volta, due, tre, poi ti becchi uno schiaffo in faccia. Dovete imparare a stare al mondo, questa è educazione“. L'articoloallo: lesua reazione proviene da Il Fatto Quotidiano.

RobyS1966 : RT @eterea_naif: Carissimi Volevo avvisare di 1 evento molto grave successo ieri sera in #Duomo a #Fermo. Hanno permesso a Young Signorin… - Noovyis : (Young Signorino irriso al concerto schiaffeggia lo spettatore: le immagini della sua reazione) Playhitmusic - - Cascavel47 : Young Signorino irriso al concerto schiaffeggia lo spettatore: le immagini della sua reazione… -