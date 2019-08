WTA Washington – Camila Giorgi ci ha preso gusto | l’azzurra stende la Peterson e vola ai

Tennis - WTA Washington 2019 : i risultati del 31 luglio. Giocati gli ottavi della parte bassa del tabellone : Si sono disputati i primi quattro ottavi di finale del torneo WTA International di Washigton: nella parte bassa del tabellone saltano definitivamente le teste di serie. Sul cemento outdoor statunitense vanno fuori la numero 3, Sofia Kenin, e la numero 8 Monica Puig, mentre arriva ai quarti la qualificata russa Anna Kalinskaya. La statunitense Jessica Pegula batte in rimonta la polacca Iga Swiatek dopo due ore e venti di battaglia con il ...

Tennis - WTA Washington 2019 : gli USA scoprono la giovane Hailey Baptiste - ma perdono Sloane Stephens e Madison Keys. Avanza Camila Giorgi : In una giornata nera per il Tennis americano, nel torneo di WTA di Washington splende la giovanissima Hailey Baptiste. Gli Stati Uniti scoprono una nuova possibile stella, perchè la 17enne (diventa maggiorenne a novembre) e numero 283 del mondo, si è resa protagonista della più bella vittoria nella nottata appena trascorsa. Nel torneo di casa, la Tennista classe 2001 ha saputo sconfiggere Madison Keys, numero due del seeding, con il punteggio di ...

Tennis - WTA Washington 2019 : Camila Giorgi avanza al secondo turno battendo Sachia Vickery : Esordio positivo di Camila Giorgi nel torneo WTA International di Washington: sul cemento outdoor statunitense l’azzurra supera per 6-2 7-5 la qualificata statunitense Sachia Vickery in un’ora e mezza di gioco ed al secondo turno affronterà la svedese Rebecca Peterson, che elimina la numero uno del seeding, la statunitense Sloane Stephens. Nel primo set l’azzurra parte forte in risposta e nel primo game centra subito il break, ...

WTA Washington – Ottimo debutto per Camila Giorgi - l’azzurra stende in due set l’americana Vickery : La tennista italiana supera agevolmente il primo turno del torneo di Washington, battendo l’americana Vickery con il punteggio di 6-2, 7-5 Buona la prima per Camila Giorgi nel torneo WTA di Washington, la tennista azzurra supera agevolmente il turno d’apertura battendo la statunitense Vickery con il punteggio di 6-2, 7-5. Nessun problema per la numero 62 del ranking, che chiude la contesa in poco meno di un’ora e mezza ...

WTA Washington – Sorprendente ko per Sloane Stephens - l’americana sconfitta all’esordio dalla Peterson : La tennista americana cede in due set all’avversaria svedese, che si impone con il punteggio di 6-2, 7-5 Sloane Stephens esce immediatamente di scena dal torneo WTA di Washington, la tennista americana cede in due set all’esordio alla svedese Peterson. Niente da fare per la numero 8 del ranking, costretta ad alzare bandiera bianca al cospetto di un’avversaria più indietro in classifica, abile ad imporsi con il punteggio ...

Tennis - WTA Washington 2019 : risultati di lunedì 29 luglio. Avanzano Sofia Kenin e Lesia Tsurenko : Si sono disputati tra la serata di ieri e la nottata di oggi i primi otto incontri di primo turno del singolare femminile del Citi Open di Washington, torneo WTA International. Tra le teste di serie Avanzano senza alcun problema la statunitense di origine russa Sofia Kenin, numero 3, e l’ucraina Lesia Tsurenko, numero 5, mentre vanno fuori la numero 6 e la numero 7 del tabellone, la ceca Katerina Siniakova e la russa Anastasia Pavlyuchenkova, ...