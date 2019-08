Windows 10 | in arrivo il ripristino dal cloud? Agg Confermato

Fonte : surface-phone

(Di giovedì 1 agosto 2019) Aggiornamento Con il post ufficiale dedicato alla build 18950, Microsoft hache la funzione didalè insu10 20H1. Gli Insider potrebbero notare alcuni riferimenti a “Download” relativi alo all’aggiornamento del PC. Questa funzione non è ancora disponibile e funzionante. Ti faremo sapere una volta che lo è, quindi potrai provarlA! Articolo originale (30/07/2019), Il noto leaker WalkingCat ha scovato una novità interessante all’interno della build 18950 di20H1: la possibilità di ripristinare il PC tramite. In base a quanto riportato nel tweet, la nuova opzione dovrebbe aggiungersi a quelle già esistenti e permetterà di ripristinare10 tramite internet. Una soluzione comoda che consentirebbe di avere a disposizione altre opzioni oltre a partizioni die supporti fisici ...

