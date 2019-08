VIDEO Città e bellezza | il ciclo di incontro dell' Area Polis del Meeting 2019

New York - dopo l’ondata di caldo - piogge torrenziali lasciano la città sott’acqua : strade e metro allagate [FOTO e VIDEO] : dopo un weekend di caldo cocente, il cielo alla fine si è aperto su New York, scaricando grandi quantità di pioggia su alcune zone della città. Il Servizio Meteorologico Nazionale aveva emesso un‘allerta per alluvioni lampo per Manhattan, Queens e Brooklyn. La potente tempesta di pioggia ha colpito New York nella sera (ora locale) di ieri, lunedì 22 luglio, allagando le strade di Brooklyn e Staten Island. Il temporale si è spostato sulla città ...

Atene - forte scossa di terremoto 5.3 : panico in città - gente in strada e blackout telefonici VIDEO gli oggetti tremano : terremoto, forte scossa oggi ad Atene di magnitudo 5.3 alle 14.13 locali (le 13.13 in Italia). L'epicentro è segnalato 23 km a nordovest della capitale della Grecia, a 20 km di...

Casting di Cineworld Roma per un film da girare a Cinecittà e di 'The Family' per un VIDEO : Selezioni ancora aperte, a cura di Cineworld Roma, per la realizzazione di nuove produzioni con riprese da effettuarsi a breve a Cinecittà. Sono inoltre in corso i Casting per realizzare la nuova campagna pubblicitaria della Coop, prodotta da 'The Family', con riprese da effettuarsi in Toscana. Cineworld Roma Sono in corso le selezioni a cura di Cineworld Roma per la ricerca di vari uomini, di età compresa tra 25 e 35 anni, per la realizzazione ...

ROMA - INCENDIO IN DEPOSITO AUTO SU VIA APPIA/ VIDEO - nube di fumo nero su città : ROMA, un INCENDIO è scoppiato in zona APPIA, nel quartiere Quarto Miglio, tra via APPIA antica e via APPIA Nuova. In fiamme DEPOSITO AUTO, forte boato.

Maltempo - disastro nella Sicilia orientale : città sott’acqua da Acireale ad Avola - enorme tornado nel mare di Noto [FOTO e VIDEO] : Maltempo disastroso oggi pomeriggio nella Sicilia orientale dove si sono verificati violenti temporali che hanno colpito le province di Siracusa e Catania provocando vere e proprie “bombe d’acqua”. I dati pluviometrici a disposizione sono eloquenti: nelle ultime ore sono caduti 138mm di pioggia a Nunziata di Mascali, 64mm ad Acireale, 50mm a Fiumedinisi, 48mm a Linguaglossa, 43mm a Riposto, 38mm a San Gregorio di Catania, 16mm ...

Laura Pausini e Biagio Antonacci - concerto Bologna 2019/ VIDEO - 'Amiamo questa città' : Laura Pausini e Biagio Antonacci concerto a Bologna allo stadio Dall'Ara continuando il loro tour negli stadi. Scaletta canzoni e tutti i dettagli

New York - si ripete lo speciale tramonto di Manhattanhenge : quando il sole si allinea perfettamente alle strade della città [FOTO e VIDEO] : Si ripete a New York lo spettacolo del Manhattanhenge in cui il sole e la città producono uno scenario incantevole. Migliaia di persone stanno affollando le strade di Manhattan per poter ammirare il sole tuffarsi tra i grattacieli in un evento che da sempre attira l’interesse di residenti e turisti. Infatti, per due giorni, in primavera ed estate, il sole al tramonto si allinea con il reticolo stradale di Manhattan per creare un ...

Incendio alla Plaia di Catania - devastato il cuore della città etnea : tutte le immagini del disastro e gli aggiornamenti [FOTO e VIDEO] : L’aria è decisamente rinfrescata a Catania: stamattina abbiamo +28°C dopo i terribili +42°C di ieri pomeriggio, e alla Plaia si contano i danni dell’Incendio che ha distrutto alcuni stabilimenti balneari e decine di auto e spinto i bagnanti a fuggire in mare per la paura. E’ il giorno dei primi bilanci con alberi e palme bruciate ma anche sdraio, ombrelloni e cabine in legno distrutti dal fuoco. Il boschetto della Plaia è ...

Pescara sott'acqua : violenta grandinata/ VIDEO : città "bombardata" - fulmine in strada : Pescara sott'acqua: violenta grandinata e fortissimo nubifragio. Video: città "bombardata" e un fulmine cade in strada, emergenza anche in ospedale.

Maltempo - grandinata senza precedenti a Pescara : città “bombardata” da chicchi enormi - decine di feriti - auto e finestre distrutte. “Mai visto nulla di simile - il capoluogo è impraticabile” [FOTO e VIDEO] : Ha smesso di piovere in questi minuti a Pescara, ma i carabinieri sono ancora al lavoro nella zona Stadio insieme ai vigili del fuoco per negozi e case allagati tra via Scarfoglio, via Ricciutelli e via Davalos dopo una violenta grandinata con chicchi grandi come arance seguita da un potente nubifragio che ha scaricato 30-40cm di acqua in città, forse anche mezzo metro in alcune strade. Segnalati danni ingenti nel capoluogo di provincia: tetti e ...

L’Isola di Pietro 3 regala a Gianni Morandi la cittadinanza onoraria di Carloforte (VIDEO) : Le riprese de L'Isola di Pietro 3 stanno per volgere al termine e il prossimo settembre, alla domenica sera, Canale 5 regalerà ai fan la visione dei nuovi episodi. Fin qui niente di nuovo se non fosse che, proprio questo terzo anno consecutivo passato a Carloforte ha permesso a Gianni Morandi di essere insignito della cittadinanza onoraria proprio da parte del Comune di Carloforte e da tutti i suoi abitanti che ormai lo chiamano "Fra' ...

Ondata di caldo africano a Roma - enorme incendio in città : fiamme tra le case - paura per i residenti [FOTO e VIDEO] : Secondo giorno consecutivo di caldo africano a Roma: la temperature ha raggiunto i +37°C in città e un enorme incendio è divampato in un campo di sterpaglie tra le case di via Pietro Sommariva, nei pressi dell’Aeroporto Militare Francesco Baracca. Le fiamme minacciano alcune abitazioni. I residenti hanno avuto grandi difficoltà a contattare i Vigili del Fuoco, impegnati in numerose emergenze in tutta la città. I centralini dei pompieri ...

Maltempo - violentissimo nubifragio a Torino : città imbiancata dalla grandine - 72mm di pioggia - gravi danni e freddo improvviso [FOTO e VIDEO] : Forti temporali stanno colpendo il Nord, soprattutto il Piemonte e il Veneto. Particolarmente critica la situazione a Torino, dove si è abbattuto un violentissimo nubifragio e una forte grandinata. Sono stati registrati 72mm di pioggia nelle ultime ore e la temperatura è crollata a +14,9°C alle 15.30 durante il nubifragio, dopo una massima di +27,5°C registrata alle 13.30. Eloquenti le immagini che trovate nella gallery scorrevole in alto a ...