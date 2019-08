VIDEO – Chelsea | ma che gol ha fatto Pedro!

Fonte : forzazzurri

(Di giovedì 1 agosto 2019) Pedro Rodriguez, splendido gol di tacco al volo Ilvince in amichevole per 5-3 sul campo del Salisburgo. Nelsi fa notare Pedro Rodriguez che realizza un meraviglioso gol di tacco al volo. Di seguito ilView this post on Instagram Che goal haPedro?! #calcio #calciomercato #calcioa #calciatori #ilcalcio #instacalcio #ilcalcioèdichiloama #calciomeme #memecalcio #gol #goal #golazo #soccer #football #pedro ##cfc #instagol #instagoal #rete #colpoditacco #golditacco #supergoal A post shared by RADIOGOAL24 (@radiogoal24) on Aug 1, 2019 at 5:26am PDT

