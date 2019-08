Vicenza | muore bimbo di tre anni | era stato dimesso dall’ospedale

Vicenza - bimbo di tre anni si sente male : dimesso dall’ospedale - muore dopo 12 ore : Perdere il figlio nel giro di poche ore senza alcun segnale premonitore della malattia. I genitori del piccolo Giulio sono ancora increduli per la tragedia che li ha colpiti. Luca Cortiana, il papà, ripete all’inviato del Corriere della Sera i dubbi che lo arrovellano: il suo bambino era forte e sano, sempre in movimento e per nulla fragile. Niente faceva presagire i gravi problemi di salute che l’hanno portato a morire nel giro di 12 ore. ...

