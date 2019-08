Vicenza | bimbo di tre anni si sente male | dimesso dall’ospedale | muore dopo 12 ore

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 1 agosto 2019) Perdere il figlio nel giro di poche ore senza alcun segnale premonitore della malattia. I genitori del piccolo Giulio sono ancora increduli per la tragedia che li ha colpiti. Luca Cortiana, il papà, ripete all’inviato del Corriere della Sera i dubbi che lo arrovellano: il suo bambino era forte e sano, sempre in movimento e per nulla fragile. Niente faceva presagire i gravi problemi di salute che l’hanno portato a morire nel giro di 12 ore. Erica, la mamma, ricorda come il piccolo di trelunedì mattina stava bene, ma poi – verso le tredici – ha iniziato a soffrire di un forte mal di pancia. La coppia non ha perso tempo e l'ha portato al pronto soccorso dell’ospedale di Santorso, paese in provincia di. Giulio, arrivato tra le braccia della madre, appariva già debilitato e molto pallido. Il bambino rimandato a casail primo ricovero Secondo quanto riferito dalla mamma di ...

