romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 01-08-2019 ore 18:15: VIABILITÀ DEL 1 AGOSTO 2019 ORE 17… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 01-08-2019 ore 17:15 - #Viabilità #Regione #Lazio #01-08-2019 - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 01-08-2019 ore 18:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
Dalla Rete Google NewsKpn: Maximo Ibarra si dimette da Ceo, torna in Italia - Affaritaliani.it
Kpn: Maximo Ibarra si dimette da Ceo, torna in Italia Affaritaliani.it
Roma, 25 giu. (AdnKronos) - Maximo Ibarra ha rassegnato oggi le sue dimissioni da Ceo di Royal Kpn per motivi familiari e tornerà in Italia dove inizierà una ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-08-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 1 AGOSTO 2019 ORE 17:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; NUOVI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; RALLENTAMENTI ANCHE IN INTERNA, QUI TRA NOMENTANA E Roma TERAMO PROSEGUENDO TRA TUSCOLANA E APPIA; A NORD DELLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-08-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 1 AGOSTO 2019 ORE 16:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; UN INCIDENTE STA CREANDO PROBLEMI SULLA Roma FIUMICINO: AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA PONTE GALERIA FINO A PARCO LEONARDO IN DIREZIONE DELL’AEROPORTO; SI E’ CONCLUSO INVECE L’INCIDENTE CON VEICOLO IN FIAMME AVVENUTO IN PRECEDENZA SULLA A12 ALL’ALTEZZA DI SANTA SEVERA, LA CIRCOLazioNE E’ ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-08-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 1 AGOSTO 2019 ORE 16:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; UN INCIDENTE STA CREANDO PROBLEMI SULLA Roma FIUMICINO: AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA PONTE GALERIA FINO A PARCO LEONARDO IN DIREZIONE DELL’AEROPORTO; SI E’ CONCLUSO INVECE L’INCIDENTE CON VEICOLO IN FIAMME AVVENUTO IN PRECEDENZA SULLA A12 ALL’ALTEZZA DI SANTA SEVERA, LA CIRCOLazioNE E’ ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-08-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 1 AGOSTO 2019 ORE 15:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; DISAGI SULLA A12 Roma CIVITAVECCHIA: A CAUSA DELLA PRESENZA DI UN VEICOLO IN FIAMME IL TRAFFICO AL MOMENTO E’ CONGESTIONATO ALL’ALTEZZA DI SANTA SEVERA IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE PER CHI PERCORRE IL TRATTO INTERESSATO; CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA DOVE SI PROCEDE A ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-08-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 1 AGOSTO 2019 ORE 12:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER NOMENTANA E A24, MENTRE, IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA TRA LA VIA DEL MARE E LA LAURENTINA E TRA L’ARDEATINA E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD; SULLA FLAMINIA TRAFFICO INTENSO TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E VIA DI GROTTAROSSA IN DIREZIONE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-08-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 1 AGOSTO 2019 ORE 11:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER NOMENTANA E TIBURTINA E, PROSEGUENDO, TRA LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1 E L’APPIA; MENTRE, IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LA VIA DEL MARE E LA PONTINA; ANCORA CODE SULLA FLAMINIA TRA PRIMA PORTA E VIA DI GROTTAROSSA IN DIREZIONE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-08-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 1 AGOSTO 2019 ORE 10:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE PROVOCA CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER NOMENTANA E TIBURTINA. SEMPRE IN INTERNA TRAFFICO INTENSO TRA LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1 E L’ARDEATINA; MENTRE, IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LA VIA DEL MARE E LA PONTINA; PERMANGONO INVECE CODE SULLA FLAMINIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-08-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 1 AGOSTO 2019 ORE 09:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA CASILINA E L’ARDEATINA, MENTRE, IN ESTERNA, RALLENTAMENTI TRA LA A91 E LA VIA DEL MARE; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA; CODE POI SUL TRATTO INTERNO DELLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-08-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 1 AGOSTO 2019 ORE 08:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’AUTOSTRADA A1 E L’ARDEATINA, MENTRE, IN ESTERNA, RALLENTAMENTI TRA LE USICTE PER LA A91 E LA LAURENTINA E, PROSEGUENDO, TRA CASILINA E A24; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA AL MOMENTO TRA PORTONACCIO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-08-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 1 AGOSTO 2019 ORE 08:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’AUTOSTRADA A1 E L’ARDEATINA, MENTRE, IN ESTERNA, RALLENTAMENTI TRA LE USICTE PER LA A91 E LA LAURENTINA E, PROSEGUENDO, TRA CASILINA E A24; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA AL MOMENTO TRA PORTONACCIO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-08-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 1 AGOSTO 2019 ORE 07:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO IN AUMENTO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’AUTOSTRADA A1 E L’APPIA; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA DI TOR CERVARA E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA; RALLENTAMENTI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-08-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 1 AGOSTO 2019 ORE 07:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO IN AUMENTO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’AUTOSTRADA A1 E L’APPIA; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA DI TOR CERVARA E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA; RALLENTAMENTI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 31 LUGLIO 2019 ORE 20.20 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO A Roma SUL RACCORDO ANULARE IL TRAFFICO E’ IN LENTA DIMINUIZIONE RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI PONTINA E APPIA IN INTERNA CODE TRA VIA DEL MARE E Roma-FIUMICINO CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI ACILIA A VIA DI MALAFEDE, IN DIREZIONE OSTIA SULLA VIA LITORANEA, RALLENTAMNETI TRA CAMPO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 31 LUGLIO 2019 ORE 19.20 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALL’AURELIA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CIVITAVECCHIA E SANTA MARINELLA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SEMPRE SULLA VIA AURELIA CODE DA TORRIMPIETRA A PALIDORO, VERSO CIVITAVECCHIA ALTRI RALLENTAMENTI INTERESSANO LA VIA LITORANEA DAL LIDO DO CASTEL FUSANO A COLLE ROMITO, NEI DUE SENSI DI MARCIA PROSEGUIAMO IL NOSTRO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2019 ore 19 : 15 : Viabilità 31 LUGLIO 2019 ORE 18.20 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN A1 SULLA DIRETTRICE FIRENZE-Roma, SPENTO L’INCENDIO SULLO SPARTITRAFFICO, PERMANGON DEI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI ORTE, IN DIREZIONE Roma ANDIAMO SULL’AURELIA CODE QUI PER TRAFFICO INTENSO, ALL’ALTEZZA DI SANTA MARINELLA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI ALTRE CODE ALL’ALTEZZA DI PALIDORO, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA A Roma, SUL ...