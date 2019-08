Vettel e Leclerc | “Lavoriamo compatti | Binotto assicura serenità”

Formula 1 - Vasseur impressionato da Leclerc : il team principal dell’Alfa mette in guardia Vettel : Interrogato sull’adattamento di Leclerc in Ferrari, il team principal dell’Alfa Romeo Racing si è detto impressionato dalle sue prestazioni Il primo anno di Charles Leclerc al volante della Ferrari ha sorpreso un po’ tutti, considerando l’immediato adattamento del monegasco alla ‘Rossa’ nonostante un solo anno di esperienza in Formula 1. Photo4/LaPresse Qualche errore ovviamente non è mancato, ma le ...

Vettel e Leclerc scaldano i motori in vista del Gp d'Ungheria : Gran Premio d'Ungheria "Se c'e' una pista che mette alla prova il pilota nella Formula 1 moderna, questa e' l'Hungaroring".

F1 - Nico Rosberg attacca la gestione Ferrari : “Le parole di Binotto su Vettel sono state brutali. Macchina più adatta a Leclerc” : Il weekend di Hockenheim, undicesima prova del Mondiale 2019 di F1, è stata quello dello show e del caos. L’intervento di Giove Pluvio ha scombussolato i piani di tutti e Sebastian Vettel, che partiva in ultima posizione per via delle problematiche tecniche sulla sua Ferrari nelle qualifiche, si è reso protagonista di una gara particolarmente intelligente che lo ha portato in seconda posizione alle spalle del vincitore Max Verstappen. Una ...

F1 - GP Germania 2019 : le pagelle della gara. Verstappen chirurgico - Vettel indiavolato - Leclerc e Hamilton a muro : Oggi si è disputato il GP di Germania 2019, tappa del Mondiale F1. Max Verstappen ha vinto la gara davanti a Sebastian Vettel e Daniil Kvyat, la gara è stata caratterizzata dalla pioggia che ha portato a incidenti, sorpassi, safety car regalando grazie spettacolo. Di seguito le pagelle dei piloti che si sono messi maggiormente in vista. MAX Verstappen: 10. Parte malissimo dalla seconda posizione, scivola indietro ma poi è perfetto per il resto ...

Mattia Binotto F1 - GP Germania 2019 : “Vettel ha fatto una gara bellissima - occasione mancata per Leclerc. La Ferrari c’è” : Domenica a due facce per la Ferrari, Sebastian Vettel ha conquistato un secondo posto di lusso al termine di una rimonta dall’ultima posizione mentre Charles Leclerc è andato a sbattere contro il muro quando era riuscito a risalire fino alla seconda piazza alle spalle di Lewis Hamilton. Il team principal Mattia Binotto ha analizzato la gara ai microfoni di Sky Sport: “Avendo visto la gara e quello che è successo c’è quasi un ...

Formula 1 – Binotto analizza la gara di Hockenheim : “Vettel super. Con Leclerc ci siamo guardati negli occhi e…” : Mattia Binotto analizza la gara del Gp di Germania: il team principal Ferrari orgoglioso del secondo posto di Vettel e pronto a rincuorare Leclerc per l’occasione persa Leclerc a muro con grandi possibilità di vincere la gara, Vettel secondo dopo essere partito in ultima posizione. Giornata davvero particolare quella vissuta dalla Ferrari nel Gp di Germania, risultato essere uno dei più divertenti degli ultimi anni a causa della ...

Diretta Formula 1/ F1 gara live : Leclerc e Vettel in rimonta - Gp Germania 2019 - : Diretta Formula 1, gara Gp Germania 2019 Hockenheim: vincitore e podio, cronaca e risultato live del Gran Premio in una stagione dominata dalla Mercedes.

F1 - GP Germania 2019 : in che posizione partono le Ferrari? Vettel ultimo - Leclerc decimo : serve la rimonta. La griglia di partenza : Oggi pomeriggio (ore 15.10) si disputerà il GP di Germania 2019, tappa del Mondiale F1 che andrà in scena a Hockenheim. Le Ferrari saranno chiamate a una clamorosa rimonta dopo i problemi meccanici avuti in qualifica: Sebastian scatterà addirittura dall’ultima posizione visto che ieri non è riuscito a girare a causa delle criticità all’intercooler; Charles Leclerc partirà invece dalla decima piazzola dopo aver fatto i conti con un ...

LIVE F1 - GP Germania 2019 in DIRETTA : Leclerc e Vettel per la rimonta rabbiosa. La pioggia può cambiare tutto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca della FP3 – Le parole di Sebastian Vettel – La cronaca delle qualifiche – La griglia di partenza della gara – Il risultato delle qualifiche – Le dichiarazioni di Max Verstappen – Le parole di Charles Leclerc – Il commento di Valtteri Bottas – Le parole di Lewis Hamilton – L’analisi delle qualifiche – L’analisi ...

Vettel ULTIMO GP GERMANIA 2019/ Video F1 - disastro Ferrari : fuori anche Leclerc! : VETTEL partirà ULTIMO GP GERMANIA 2019: Video F1. Ferrari out nelle qualifiche al Q1, problemi anche per Leclerc, fuori nel Q3 e quindi decimo.

Disastro Ferrari nel GP di Germania - Vettel partirà ultimo - Leclerc decimo. Pole per Hamilton : Dietro l’inglese ci sono Verstappene e Bottas. Problemi tecnini per le due rosse. Il tedesco: «Mi sento vuoto»

Formula 1 - la Ferrari fa chiarezza sui problemi occorsi a Vettel e Leclerc in Germania : la nota ufficiale : La scuderia di Maranello ha diramato una nota ufficiale con cui ha spiegato i problemi tecnici occorsi in qualifica a Vettel e Leclerc La Ferrari ha deciso di fare subito chiarezza sui problemi che hanno condizionato Vettel e Leclerc nelle qualifiche del Gp di Germania, obbligando il tedesco a partire ultimo e il monegasco a scattare dalla decima posizione. photo4/Lapresse La scuderia di Maranello ha diramato una nota ufficiale sul proprio ...

F1 Gran Premio di Germania - Hamilton in pole. Disastro Ferrari : Vettel e Leclerc fermati da guasti alle macchine : Il campione del mondo in carica e leader del Mondiale, Lewis Hamilton, ha conquistato la quarta pole position consecutiva e domani partirà per primo nel Gran Premio di F1 di Germania. L’inglese della Mercedes ha girato in 1’11″767, precedendo l’olandese della Red Bull Max Verstappen (1’12″113) e il finlandese Valtteri Bottas (1’12″129). Giornata da dimenticare invece per le Ferrari entrambe bloccate da ...

F1 Gran Premio di Germania - Hamilton in pole. Disastro Ferrari : Vettel ko per un guasto al motore - Leclerc solo decimo : Il campione del mondo in carica e leader del Mondiale, Lewis Hamilton, ha conquistato la quarta pole position consecutiva e domani partirà per primo nel Gran Premio di F1 di Germania. L’inglese della Mercedes ha girato in 1’11″767, precedendo l’olandese della Red Bull Max Verstappen (1’12″113) e il finlandese Valtteri Bottas (1’12″129). Giornata da dimenticare invece per le Ferrari entrambe bloccate da ...