Verso le presidenziali Usa | Biden attaccato da tutti ma lui regge l’urto Duello con

Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 1 agosto 2019)contro Joe, al centro del ring ma costretto a difendersi da colpi che arrivano da tutte le parti, con qualche zampata da vecchio leone che lotta piu' per sopravvivere che per vincere. Ilprincipale e' con la senatrice Kamala Harris, che pero' non brilla come la prima volta e si scopre vulnerabile anchealtri rivali. Si puo' sintetizzare cosi' il nuovo round del secondo dibattito tv a Detroit tra altri dieci candidati dem alla Casa Bianca, tra cui si sono messi in evidenza il senatore nero Cory Booker, l'ex ministro di Obama Julian Castro e l'outsider Andrew Yang. Luci e ombre invece per la senatrice Kirsten Gillibrand, mentre per il sindaco di New York Bill de Blasio e' stato un fiasco. "Vai piano con me, bambina", aveva sussurratostringendo la mano sul palco alla Harris, che lo aveva trafitto nel primo dibattito rimproverandogli di aver votato contro il ...

