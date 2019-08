Veneto | assessore Lanzarin | ‘da Regione 6 mln di euro per il Reddito di Inclusione’ 2

Veneto : assessore Lanzarin - ‘da Regione 6 mln di euro per il Reddito di Inclusione’ (4) : (AdnKronos) – ‘Siamo al sesto anno di sperimentazione ‘ ricorda la Lanzarin ‘ e l’esperienza passata ci ha permesso di affinare ulteriormente tutta l’iniziativa”.Queste sono le principali novità: il RIA si estende a tutto il territorio regionale. Si supera il coordinamento da parte dei Comuni capoluogo e si incardina sugli ambiti, come da Piano povertà. Resta e si rafforza la flessibilità, ...

Veneto : assessore Lanzarin - ‘da Regione 6 mln di euro per il Reddito di Inclusione’ : Venezia, 1 ago. (AdnKronos) – La Regione Veneto intensifica ulteriormente, nel 2019, il suo impegno economico e progettuale per l’inclusione e il reinserimento sociale e lavorativo, per il sostegno all’abitare e la povertà educativa delle fasce socialmente deboli. Il tutto all’interno di un progetto personalizzato di presa in carico.Lo prevede una delibera, approvata dalla Giunta regionale su proposta ...

Lupi : assessore Veneto - più fondi per protezione bestiame da predazioni : Venezia, 30 lug. (AdnKronos) – La Regione veneto raddoppia i fondi regionali messi a disposizione quest’anno per la prevenzione delle predazioni da Lupi e altri grandi carnivori. Con l’affidamento odierno ad Avepa di ulteriori 62 mila euro, la Giunta regionale del veneto, su proposta dell’assessore all’agricoltura Giuseppe Pan, ha portato quest’anno a 120 mila euro le risorse del fondo regionale per la ...

Lupi : assessore Veneto - più fondi per protezione bestiame da predazioni (2) : (AdnKronos) – ‘Di fronte alla minaccia arrecata dal lupo alle attività di pascolo e di allevamento all’aperto la Regione assicura tutte le risorse necessarie e il massimo sforzo per velocizzare i tempi e aiutare gli allevatori nelle pratiche di indennizzo ‘ prosegue Pan ‘ ma ricordo che oltre l’80 per cento delle predazioni è avvenuto nei confronti di bestiame privo di qualsiasi forma di protezione o ...

Lavoro : assessore Veneto - ‘sempre meno aziende coinvolte in procedure di crisi’ : Venezia, 26 lug. (AdnKronos) – Sono sempre meno le aziende coinvolte in veneto da una procedura di crisi aziendale. Nel primo trimestre del 2019 sono state 46, a fronte delle 54 dello stesso periodo dell’anno precedente. In lieve aumento, invece, il numero dei lavoratori potenzialmente coinvolti, circa 1.550 contro i 1.400 del 2018, a causa del coinvolgimento di aziende di più ampie dimensioni. Sono i dati dell’ultimo ...

Venezia : assessore Veneto - 'il Mose va completato presto' : Vnezia, 25 lug. (AdnKronos) - “Il Mose è un’opera dello Stato in veneto e va completata prima possibile, presto e bene, nel rispetto e a tutela della ventina di imprese e circa 150 lavoratori che stanno aspettando il via libera alla conclusione dei lavori”. Ad affermarlo l’assessore regionale allo s

Venezia : assessore Veneto - ‘il Mose va completato presto’ : Vnezia, 25 lug. (AdnKronos) – ‘Il Mose è un’opera dello Stato in veneto e va completata prima possibile, presto e bene, nel rispetto e a tutela della ventina di imprese e circa 150 lavoratori che stanno aspettando il via libera alla conclusione dei lavori”. Ad affermarlo l’assessore regionale allo sviluppo economico ed energia Roberto Marcato che questa mattina è intervenuto a Venezia in un convegno promosso ...