Valerio Mastandrea al Magna Graecia Film Festival

(Di giovedì 1 agosto 2019) “IN AUTUNNO SARO’ L’ISPETTORE GINKO NELLE RIPRESE DEL DIABOLIK DEI MANETTI BROS” “Sarò l’ispettore Ginko nel Diabolik dei Manetti Bros., le riprese inizieranno in autunno e sarà davvero uncon una grande produzione, ci saranno scene d’azione, che non mi riguardano, ma che saranno spettacolari!”.incanta il pubblico delin una masterclass affollatissima al Supercinema di Catanzaro, moderata da Antonio Capellupo e dedicata allo sceneggiatore, autore teatrale e regista Mattia Torre, scomparso recentemente. “Ho riconosciuto nel mestiere dell’attore il gioco, lo stupore, l’inconsapevolezza, la voglia anche di rischiare. Nonostante sia stancante questo lavoro, penso che sia il mestiere più facile del mondo, siamo noi attori a volte a renderlo difficile. In 25 anni di carriera posso dire che non mi ...

