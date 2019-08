Uro-ginecologi | “Sì all’utilizzo delle protesi reti per il trattamento conservativo del

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 1 agosto 2019) “Sì(mesh) per ildel prolasso. Questi dispositivi medici non devono essere banditi e, se usati correttamente, rappresentano un’opportunità positiva per le pazienti sottoposte a intervento chirurgico vaginale”. E’ quanto sostiene un documento ufficiale dal titolo “Statement Opinion sull’usoMesh Sintetiche nella Chirurgia Riparativa Transvaginale del Prolasso Genitale Femminile” pubblicato dall’Associazione Italiana di Urologiaca (AIUG). La Società Scientifica prende così posizione su un argomento così controverso, che sta dividendo e facendo discutere la comunità scientifica nazionale e internazionale. “Abbiamo analizzato a fondo le più recenti posizioni, in merito alla questione,più autorevoli società e istituti scientifici a livello internazionale nel campo dell’uroa – afferma Mauro ...