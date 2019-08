Ultime Notizie Roma del 01-08-2019 ore 07 | 10

Ultime Notizie Roma del 31-07-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera da redazione in studio Giuliano Ferrigno migranti via libera dal Viminale lo sbarco dei profughi dal 25 luglio scorso sul pattugliatore della Guardia Costiera Gregoretti ormeggiato ad Augusta il Ministro dell’Interno Matteo Salvini fa sapere che si è avuta la certezza che i migranti non saranno a carico dei cittadini italiani Germania Francia Irlanda Lussemburgo ...

Ultime Notizie Roma del 31-07-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale siamo di nuovo appuntamento formazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Alta tensione sulla riforma della Giustizia targata al Movimento 5 Stelle che va al consiglio dei ministri di Maio fa pressing sul alleato dire che nessuno la blocchi perché è ferma le spartizioni di potere al CSM Riduci Temi da aggiungere che dalla Lega sono arrivati troppi no ed è ora che arrivi qua che si attacca dice che ...

Ultime Notizie Roma del 31-07-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione mercoledì 31 luglio in studio Giuliano Ferrigno cronaca in apertura quale sia la prassi per poter vedere il figlio in carcere questa è la prima richiesta appena sbarcata a Roma dagli Stati Uniti di Egan lì il giovane americano che ha confessato di aver ucciso il vicebrigadiere Cerciello Rega brugiatelli Roma con gli americani hanno rubato lo zaino nelle fasi precedenti l’omicidio ...

Ultime Notizie Roma del 31-07-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Alta tensione sulla riforma della Giustizia targata Movimento 5 Stelle che va al consiglio dei ministri di Maio fa pressing sul alleato che che nessuno la blocchi perché termale spartizione di potere al CSM Riduci Temi da aggiungere che dalla Lega sono arrivati troppi no ed è ora che arrivi qualche sifat INI attacca dice che ...

Ultime Notizie Roma del 31-07-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla in studio Roberta Frascarelli il corpo senza vita di una giovane influencer e Caterina che era già Nova è stato trovato in una valigia Nell’appartamento che la ragazza aveva preso il moscato cadaveri erano presenti delle ferite da arma bianca di cui una profonda alla gola la famiglia di ekaterina era allarmata perché non riusciva a contattare la giovane alcuni giorni almeno 34 persone tra ...

Corea del Nord - Ultime Notizie : Pyongyang effettua nuovo test missilistico : Corea del Nord, ultime notizie: Pyongyang effettua nuovo test missilistico La Corea del Nord ha effettuato un nuovo test missilistico nella mattinata di mercoledì 31 luglio 2019. Due missili balistici a corto raggio sono stati lanciati intorno alle cinque del mattino ora locale dalla zona di Kalma, nei pressi di Wonsan, città portuale sulla costa orientale del paese. Le due testate hanno viaggiato per un totale di circa 250 chilometri, ad ...

Governo Ultime Notizie : Di Maio “escludo cada prima di settembre” : Governo ultime notizie: Di Maio “escludo cada prima di settembre” Nonostante le tensioni e le divisioni che crescono (per numero e intensità) ogni giorno che passa, il vicepremier pentastellato Luigi Di Maio ha assicurato che il Governo non cadrà prima di settembre. Governo ultime notizie: nonostante la sconfitta sullla tav, si va avanti Luigi Di Maio sembra essersi arreso alla vittoria dell’alleato leghista su uno dei temi più ...

Lukaku Juventus - Ultime Notizie : Dybala rallenta lo scambio per l’ingaggio : Lukaku Juventus, ultime notizie: Dybala rallenta lo scambio per l’ingaggio Corre ormai più sull’asse Torino-Manchester che su quello Milano-Manchester il destino di Lukaku; i bianconeri aspettano solo il sì del giocatore mentre ai Red Devils dovrebbe andare Dybala (o Mandzukic). Lukaku Juventus: accordo per lo scambio con Dybala Sembra essere stato raggiunto l’accordo tra Juve e Manchester United sullo scambio tra Romelu Lukaku e Paulo ...

Tav Ultime Notizie : manovra Pd per far cadere il governo - il piano : Tav ultime notizie: manovra Pd per far cadere il governo, il piano La tensione è sempre più alta dalle parti di Palazzo Chigi. Le fratture tra le forze che compongono l’esecutivo aumentano ogni giorno di più (l’ultima, in ordine cronologico, la divergenza sulla riforma della giustizia avanzata dal guardasigilli Alfonso Bonafede). Se il decreto per le autonomie è un rebus ancora lontano dalla sua risoluzione definitiva (con ...

Ultime Notizie Roma del 31-07-2019 ore 15 : 10 : Roma Daily News radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli almeno 34 persone tra cui due donne I bambini sono morte altre 17 sono rimaste ferite stamattina per lo scoppio di una bomba sul ciglio strada al passaggio di un autobus nel distretto di malabrocca nella provincia occidentale africana di Sara la principessa haya consorte in fuga dell’emiro di Dubai al maktoum hai invocato di fronte all’alta ...

Ultime Notizie Roma del 31-07-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli il corpo senza vita di una giovane influencer e Caterina Chiara junova è stato trovato in una valigia Nell’appartamento che la ragazza aveva preso in ospedale erano presenti delle ferite da arma bianca di cui una profonda alla gola la famiglia di ekaterina si era allarmata perché non riusciva a contattare la giovane con i giorni almeno 34 persone ...

Ultime Notizie Roma del 31-07-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Ieri durante l’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio la disoccupazione a giugno segna la quarta pressione consecutiva scendendo al 97 * 100 in calo di 0,1 punti percentuali su Maggio lo rileva l’Istat si tratta del Tasso più basso da gennaio del 2012 ovvero da 7 anni e mezzo per quanto riguarda i giovani tra i 15 Ei 24 anni il tasso scende al 28 e 1 per ...

Ultime Notizie Roma del 31-07-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale Bentrovati dalla redazione studio Roberta Frascarelli uno scontro fra tre camion due dei quali andati a fuoco è venuto a Borgo Panigale a Bologna a pochi metri dall’ incendio che succede rollare un ponte il 6 agosto dell’anno scorso sul posto si è alzata una colonna di fumo visibile anche da lontano Nello scontro è rimasto vittima l’autista di uno dei camion secondo una prima ricostruzione due ...

Ultime Notizie Roma del 31-07-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale Bentrovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli uno scontro fra tre camion due dei quali andati a fuoco è venuto a Borgo Panigale a Bologna a pochi metri dal incendio che fece crollare un ponte il sego dell’anno scorso sul posto si è alzata una colonna di fumo visibile anche da lontano Nello scontro è rimasto vittima l’autista di uno dei camion secondo una prima ricostruzione due camion si sono ...