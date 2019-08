Ujet | lo scooter elettrico e pieghevole | hi-tech si | ma anche tanto razionale

Fonte : laragnatelanews

(Di giovedì 1 agosto 2019) Esteticamente sembra arrivare dal futuro, e allo stesso tempo, con la possibilità di chiudersi su se stesso, impressiona per la facilità di parcheggio, posizionamento, stoccaggio. Entra in ascensore, in un bagagliaio (medio-grande) di un’auto e in ogni caso può entrare in casa. Ha una ricercatezza tecnica e un assemblaggio che lo portano ad essere un prodotto di nicchia, però tecnicamente parlando diventa davvero un mezzo interessante di cui parlare, da conoscere e che con il tempo potrebbe diffondersi nelle nostre città. E’, pesa sui 45 Kg (ma il peso cambia per il pacco batterie che si può scegliere). E’ costruito in materiali pregiati: alluminio, magnesio e fibra di vetro. Il motore ha soli 4 Kw, ma questo gli permette di muoversi in città come un normale. L’autonomia può variare dagli 80 ai 160 Km e la batteria di capacità ...

