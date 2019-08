Fonte : sportfair

(Di giovedì 1 agosto 2019) Roma, 1 ago. (AdnKronos) – Unione Petrolifera hato oggi un suoalla consultazione pubblica avviata dalla Commissione Ue in vista di una futura legislazione sulla. Lo rende noto Up in un comunicato.Lo scorso 18 giugno il Teg – Technical Expert Group – della Commissione europea ha pubblicato il Rapporto tecnico sulla tassonomia ‘verde’ che punta a porre le basi per una futura legislazione sullae facilitare la transizione verso un’economia low-carbon. Parallelamente è stato presentato un rapporto intermedio, ‘back on the draft technical advice on minimum requirements for the Eu climate-transition benchmarks and the Eu Paris-aligned benchmarks and benchmarks’ Esg disclosures’, su cui la Commissione ha avviato una consultazione con l’invito a presentare ...

zazoomnews : Ue: Up invia contributo su finanza sostenibile (2) - #invia #contributo #finanza - QdSit : Con il tuo contributo possiamo continuare a dar voce alla libera informazione e alle inchieste del QdS. Approfittan… - MdNoi : @agomitialti Questo Tweet vi è offerto dalla’associazione: AGA contro le barbe dei wrestler. Se anche anche tu vuoi… -