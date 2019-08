Uccidere le meduse e toglierle dall’acqua è reato | è tortura sugli animali

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 1 agosto 2019) Lesono sicuramente annoverabili tra glipiù odiati dagli esseri umani: fastidiose, a volte dannose, spesso ‘invadenti’, questimarini hanno un destino infausto, perché sono frequentemente ‘vittime’ dei bagnanti i quali, per non correre il pericolo di ritrovarsi ad avere a che fare con i loro tentacoli, le prelevano dall’acqua e le uccidono, magari seppellendole sotto la sabbia bollente della spiaggia. Una vera e propriaper glimarini in questione, che sono tra gli esseri viventi più antichi del nostro pianeta. Sciami didel Pacifico, Medaglia d’oro per Jessica Chatburn di Burnley, 17 anni Ma sebbeneuna medusa possa sembrare un gesto ‘innocente’, quello che molti non sanno è che non lo è, perché si tratta dialla stregua di tutti gli altri, e ucciderli, maltrattarli o ...

