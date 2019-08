Tumori | nuovo strumento per curarli | ecco Inside | il primo sistema al mondo che monitora

Tumori - nuovo promettente farmaco per i bimbi colpiti da leucemia linfoblastica acuta : potrebbe rivelarsi utile anche per altre forme di cancro : Un farmaco dal costo standard, e non ‘gioiello’ come molte nuove terapie in arrivo, è la speranza per i bambini colpiti da una forma molto aggressiva di leucemia linfoblastica acuta, che non lascia scampo alla metà dei pazienti e che espone comunque al rischio di gravi problemi di salute in età adulta. Il prodotto potrebbe rappresentare un aiuto, in futuro, anche per tutti gli altri malati di cancro. Un team del Children’s ...