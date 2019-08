Tumore della prostata | l’FDA approva il nuovo trattamento darolutamide

Tumore della cervice uterina : firma molecolare predice la risposta al trattamento : Predire la risposta al trattamento nelle pazienti con Tumore della cervice uterina potrebbe essere possibile grazie ai risultati di una ricerca frutto della collaborazione multidisciplinare tra la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica, la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e l’ENEA – Divisione Tecnologie e metodologie per la salvaguardia della salute (in collaborazione con ISPAAM- CNR). Lo ...

Come prevenire il più aggressivo Tumore della pelle - il melanoma : per riconoscerlo “c’è un segnale d’allarme da non sottovalutare” : Ogni anno in Italia più di 1.000 pazienti colpiti da melanoma potrebbero beneficiare di un trattamento “precoce” con i farmaci immuno-oncologici, subito dopo l’intervento chirurgico, la cosiddetta terapia adiuvante. Una strategia precauzionale, che mira ad anticipare nei pazienti in stadio III e IV completamente resecati l’uso di quest’arma terapeutica, per prevenire la recidiva del tumore o lo sviluppo di metastasi a distanza. Per indirizzare ...

Gli ologrammi salvano il cuore della piccola Melissa affetta da rarissimo Tumore cardiaco : Una tecnologia avveniristica, come la realtà aumentata, unita all’esperienza e alla tenacia dei cardiochirurgi, cardiologi e ingegneri biomedici dell’IRCCS Policlinico San Donato hanno dato una nuova vita alla piccola Melissa. Un tumore al cuore che si manifesta improvvisamente, una diagnosi terribile per una patologia rara definita inoperabile. Melissa, 6 anni, originaria dell’Albania, stava giocando in campagna quando improvvisamente è ...

Rivoluzione nella cura del Tumore al Pancreas grazie all’inteliggenza artificiale : Verona protagonista della ricerca internazionale : La prevenzione di alcuni tumori del Pancreas potrebbe in futuro trovare un alleato nell’intelligenza artificiale: e’ stato infatti sviluppato un test basato su di essa, in grado di discernere tra cisti benigne e maligne nel Pancreas, evitando inutili interventi di rimozione. La promessa arriva da uno studio internazionale con ampio contributo italiano (Centro di ricerca ARC-Net dell’Universita’ di Verona, IRCCS San ...

Il melanoma : un Tumore della pelle particolarmente aggressivo che colpisce persone sempre più giovani : La diagnosi di melanoma, un tumore della pelle particolarmente aggressivo, interessa persone sempre più giovani: il 20% dei nuovi casi è riscontrato in pazienti fra i 15 e i 39 anni. Oggi è possibile parlare di cronicizzazione della malattia in fase avanzata in circa il 50% dei casi, grazie all’immunoterapia e alle terapie mirate. Un risultato impensabile solo dieci anni fa, prima dell’arrivo di armi efficaci, quando la sopravvivenza media per ...

Tumore della bocca : ogni anno colpisce 4500 italiani - non ha sintomi ma una diagnosi precoce è indispensabile : Quella del cancro alla bocca è una patologia che in Italia colpisce ogni anno oltre 4.500 persone, prevalentemente al Nord, ma è ancora poco conosciuta. Oggi a Palazzo Pirelli a Milano si è svolta una giornata dedicata alla prevenzione del Tumore alla bocca. Per richiamare l’attenzione sull’importanza di una corretta ed efficace diagnosi, l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale ha promosso l’iniziativa “Non ...

Tumore della tiroide - esperto : “Casi in aumento a causa di 2 fattori” : Il cancro della tiroide è abbastanza diffuso: rappresenta il 3-4% di tutti i tumori umani e colpisce soprattutto le donne tra i 40 e i 60 anni. È uno dei tumori più frequenti per le donne in questa fascia d’età. “L’incidenza di tale neoplasia è in aumento principalmente a causa di due fattori: il miglioramento delle tecniche diagnostiche che permettono di riconoscere sempre più precocemente la presenza di noduli tiroidei anche di piccole ...

Tumore al seno : le azioni più efficaci per garantire la qualità della vita alle pazienti : L’ASP di Messina continua il percorso virtuoso di tutela e cura della donna, dal promuovere le attività di prevenzione e screening, al supportare il percorso assistenziale, promuovendo le azioni più efficaci per garantire la qualità della vita delle pazienti con diagnosi di patologia oncologica. In questa logica, l’Azienda in sintonia con le linee d’indirizzo dell’Assessore per la Salute Ruggero Razza ha adottato, in data odierna, il Percorso ...

Le scottature “aumentano il rischio del più aggressivo Tumore della pelle - neanche i fototipi più scuri sono al sicuro” : Se la pelle è già abbronzata o scura la crema solare non serve? A fare chiarezza su un dubbio tipicamente estivo è il sito anti-fake news ‘dottoremaeveroche‘ della Federazione nazionale degli Ordini dei medici (Fnomceo), che dedica un approfondimento a questo tema. “È esperienza comune che il rischio di scottarsi diminuisca a mano a mano che la pelle si abbronza. Gli effetti dannosi del sole si manifestano infatti in maniera ...

Francesco Chiofalo - il Tumore al cervello e le conseguenze "devastanti" della radioterapia : come sta oggi : Altri momenti difficili per Francesco Chiofalo, l'ex concorrente di Temptation Island (era diventato famoso con il soprannome Lenticchio) che nei mesi scorsi ha dovuto affrontare una delicatissima operazione per rimuovere un tumore al cervello. Dopo la grande paura, è iniziata la lenta, complicata r

L’impostazione della cura del Tumore metastatico del colon-retto : Nella seconda parte dell’intervista, Alberto Zaniboni, Direttore del Dipartimento di Oncologia della Fondazione Poliambulanza di Brescia, spiega che L’impostazione della cura deve tenere conto di molti fattori: dagli obiettivi che si vogliono raggiungere alle caratteristiche biomolecolari del tumore. Nel definire l’obiettivo bisogna sapere se le caratteristiche del cancro e quelle del malato permettono di ipotizzare un intervento ...

"Ecco le nuove tecniche per il Tumore della tiroide" : Roma, 24 giu. (AdnKronos Salute) - "L'Italia è leader nella cura al cancro alla tiroide". Così R[...]

Tumore della tiroide - cosa è cambiato nella chirurgia : “Una volta l’intervento era mortale nel 50% dei casi” : “In Italia si contano ogni anno tra i 12.000 e i 15.000 nuovi tumori della tiroide. E vengono effettuati circa 40.000 interventi di tiroidectomia l’anno“. Lo ricorda Celestino Pio Lombardi, direttore dell’Unità di chirurgia endocrina della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs di Roma – in occasione del congresso mondiale sui tumori della tiroide, che si è chiuso sabato nella Capitale. Lombardi ...