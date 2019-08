Trovata la grotta descritta nell’Odissea | “Una cavità impressionante che squarcia la

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2019) La suggestione è forte. Trovare conferma topografica di notizie dell’epica classica. Riconoscere il luogo nel quale l’autore dell’Odissea colloca uno degli episodi che hanno per protagonisti Ulisse e Circe, “Diva terribile, dal crespo crine, e dal dolce canto”. L’eroe acheo, in una delle sue quasi infinite avventure, seguendo il suggerimento della maga, corre alla nave che aveva lasciata in rada lungo il promontorio laziale e la tira in secco, nascondendo “nelle cave grotte, le ricchezze e gli arnesi”. Archeologi e speleologi da sempre perlustrano il litorale del Circeo alla ricerca di quella. Alla ricerca di tracce che ne permettano l’identificazione, certa, tra le diverseesistenti. Come ladella Maga Circe, ladelle Capre, ladel Fossellone-Gotta Elena, lasommersa di Cala dell’Alabastro odelle ...

