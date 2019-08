Triathlon | Borgo Egnazia Half Tri 2019 | il trio Sacchi | Chiappucci e Calcaterra sarà il

Fonte : oasport

(Di giovedì 1 agosto 2019) Fare sport è uno stile di vita. E’ in nome di questa verità di fatto che tutti gli amanti dell’attività fisica in competizioni saranno protagonisti della manifestazione che andrà in scena nellaTri, prima edizione della competizione disulla distanza di 70.3 miglia, prevista il 19 ottobrea Savelletri di Fasano in Puglia. Una sfida per tutti i partecipanti che, viste le caratteristiche speciali del percorso, ha richiamato l’attenzione di personaggi dello sport italiano di un certo spessore. E’ il caso di Luca, Claudioe di Giorgio: tre esponenti di spicco della nostra tradizione sportiva, che hanno risposto presente e comporranno il Dream Team, vedette di questa gara. Spetterà al bronzo olimpico nei 400 misti a Barcellona 1992 dare il via alle danze nella frazione di nuoto: 1900 metri nelle acque ...