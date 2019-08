Tredici | ecco il trailer della terza stagione

Fonte : nerdgate

(Di giovedì 1 agosto 2019) Netflix ha confermato l’uscitadi, accompagnando l’annuncio alufficiale. Inoltre,la sinossi. Otto mesi dopo aver impedito a Tyler di compiere un atto estremo durante il ballo di primavera, Clay, Tony, Jessica, Alex, Justin e Zach cercano in tutti i modi di proteggere il segreto di Tyler, mentre lo aiutano a riprendersi dall’accaduto. Una tumultuosa partita di football di inizio anno culmina con la scomparsa di un giocatore e Clay si ritrova tra gli indagati dalla polizia. Sarà una figura esterna al gruppo a guidarli nel corso delle indagini, approfondimenti che potrebbero mettere a nudo i loro segreti più profondi. La posta in gioco è sempre più alta, anche le azioni nate con le migliori intenzioni possono cambiare una vita per sempre. Il cast disarà ancora composto da Dylan Minnette (Clay), Brandon Flynn (Justin), Justin ...

TwitGinger : #Tredici3 - ecco perché la morte di Bryce manda un messaggio sbagliato - POPCORNTVit : Brian d'Arcy James: ecco chi è Andy Baker della serie tv Tredici - strangergiulss : Serie Netflix: *viene cancellata* Chiunque: Ecco e poi rinnovano Tredici che fa cagare!!1!1!1! -