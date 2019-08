Trapianto di fegato dopo le metastasi da cancro al seno | primo intervento in Italia

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 1 agosto 2019) “E’ stato effettuato per la prima volta in, all’ospedale San Camillo di Roma, undidisu paziente conepatiche derivate da carcinoma mammario. Per noi questo ha una forte valenza simbolica, perché il caso della signora potrebbe aprire la strada ad interventi su altri casi simili”. Lo ha annunciato oggi in conferenza stampa Fabrizio d’Alba, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini. L’eccezionale, uno dei pochi casi al mondo, è stato eseguito dall’equipe diretta da Giuseppe Maria Ettorre, responsabile Polo Interaziendale Trapianti. La donna, spiega il professore, “aveva avuto a 30 anni un tumore al10 anni delleepatiche, che sono state trattate con successo attraverso chemioterapia e radioembolizzazione. Questi trattamenti, che ...

