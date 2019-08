Traffico Roma del 01-08-2019 ore 19 | 00

Traffico Roma del 01-08-2019 ore 18 : 30 : CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA TRA LE USCITE DI VIA PONTINA E LA RomaNINA; SI RALLENTA ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA ED ANCORA A SEGUIRE E TRA LO SVINCOLO DI VIA NOMENTANA E VIA PRENESTINA. CODE PER INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST TRA TIBURTINA E L’USCITA PER LA A24, VERSO SAN GIOVANNI. UN INCIDENTE SULLA VIA ARDEATNA RALLENTA IL Traffico TRA VIA DI TOR PAGNOTTA E VIA CASALI ...

Traffico Roma del 01-08-2019 ore 18 : 00 : CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA TRA LE USCITE DI VIA PONTINA E LA RomaNINA; SI RALLENTA ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LO SVINCOLO DI VIA NOMENTANA E L’USCITA PER LA A24 Roma-TERAM O. Traffico RALLENTATO ANCHE SULLA VIA SALARIA TRA LA TANGENZIALE E L’AEROPORTO DELL’URBE IN USCITA DA Roma. PER LAVORI AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DALLE 22.00 DI QUESTA SERA CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII TRA VIA ...

Traffico Roma del 01-08-2019 ore 17 : 30 : CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA TRA LE USCITE DI VIA PONTINA E LA RomaNINA; SI RALLENTA ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LO SVINCOLO DI VIA NOMENTANA E L’USCITA PER LA A24 Roma-TERAM O. Traffico RALLENTATO ANCHE SULLA VIA SALARIA TRA LA TANGENZIALE E L’AEROPORTO DELL’URBE IN USCITA DA Roma. PER LAVORI AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DALLE 22.00 DI QUESTA SERA CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII TRA VIA ...

Traffico Roma del 01-08-2019 ore 17 : 00 : PROBLEMI PER UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA Roma FIUMICINO, CI SONO CODE TRA LA A12 PER CIVITAVECCHIA E L’AEROPORTO IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. ANCORA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA’ DEI LAVORI SU VIA AURELIA NEI PRESSI DELLA STAZIONE AURELIA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE. RALLENTAMENTI POI PER Traffico SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA VIA PONTINA E VIA ARDEATINA. DA QUESTA NOTTE INIZIERANNO I LAVORI ALL’INTERNO DELLA GALLERIA ...

Traffico Roma del 01-08-2019 ore 16 : 30 : PROBLEMI PER UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA Roma FIUMICINO, CI SONO CODE TRA LA A12 PER CIVITAVECCHIA E L’AEROPORTO IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. ANCORA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA’ DEI LAVORI SU VIA AURELIA NEI PRESSI DELLA STAZIONE AURELIA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE. RALLENTAMENTI POI PER Traffico SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA VIA PONTINA E VIA ARDEATINA. DA QUESTA NOTTE INIZIERANNO I LAVORI ALL’INTERNO DELLA GALLERIA ...

Traffico Roma del 01-08-2019 ore 15 : 30 : Traffico NEL COMPLESSO SCORREVOLE LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA DELLA CAPITALE. RALLENTAMENTI TUTTAVIA DA SEGNALARE PER UN INCIDENTE SULLA VIA TUSCOLANA ALTEZZA INCROCIO CON VIA DEGLI OTTAVI, IN DIREZIONE DEL GRA. Traffico IN CODA PER LAVORI SULLA VIA PONTINA TRA CASTEL RomaNO E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE DI Roma. PER LAVORI AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DALLE 22.00 DI QUESTA SERA CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII TRA VIA DELLA PINETA ...

Traffico Roma del 01-08-2019 ore 14 : 30 : Traffico REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE DELLA CAPITALE. RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA’ DEI LAVORI SU VIA AURELIA NEI PRESSI DELLA STAZIONE AURELIA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO CI SONO RALLENTAMENTI PER UN PROBLEMA TECNICO SULLA LINEA ORTE-FIUMICINO AEROPORTO. DA QUESTA NOTTE INIZIERANNO I LAVORI ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, ALLE 22.00 SARA’ CHIUSO IL TUNNEL A SCENDERE, OVVERO A ...

Traffico Roma del 01-08-2019 ore 13 : 30 : NON MOLTO IL TRAFFICVO SEGNALATO IN QUESTE ORE SULLE STRADE DELLA CAPITALE. PRUDENZA PER UN INCIDENTE AVVENUTO SU VIA OSTIENSE ALL’ALTEZZA DELLA STAZIONE DI ACILIA, INCIDENTE ANCHE AL TUSCOLANO IN VIA DI PORTA FURBA NEI PRESSI DI VIA DEGLI ANGELI, IN ENTRAMBE I CASI NON SI ESCLUDONO DIFFICOLTA’ PER IL Traffico. DA QUESTA NOTTE INIZIERANNO I LAVORI ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, ALLE 22.00 SARA’ CHIUSO IL TUNNEL A SCENDERE, OVVERO A ...

Traffico Roma del 01-08-2019 ore 12 : 30 : SULLA PONTINA, SI ALLUNGANO DI NUOVO LE CODE DOVUTE AL Traffico E AI LAVORI IN CORSO TRA IL BIVIO PER LA CRISTOFORO COLOMBO E CASTEL DI DECIMA DIREZIONE LATINA , DI CONSEGUENZA SI INCONTRANO CODE ANCHE SULLE DUE CARREGGIATE DEL RACCORDO ANULARE IN AVVICINAMENTO AGLI SVINCOLI PER LA PONTINA SEMPRE SUL RACCORDO ANULARE , SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ARDEATINA E APPIA SI STA ANCORA IN FILA SULLA VIA FLAMINA TRA SAXA RUBRA E VIA ...

Traffico Roma del 01-08-2019 ore 11 : 30 : MIGLIORA LA SITUAZIONE SULLA PONTINA, ORA SI RALLENTA TRA IL RACCORDO ANULARE E CASTEL DI DECIMA DIREZIONE LATINA E MIGLIORA DI CONSEGUENZA ANCHE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE , LE CODE PRIMA SEGNALATE IN AVVICINAMENTO ALL’USCITA PONTINA IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE , SONO DIVENTATI RALLENTAMENTI SULLA CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA BUFALOTTA E BIVIO A24 SI RALLENTA PER INCIDENTE ANCHE SULLA VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DEL ...

Traffico Roma del 01-08-2019 ore 10 : 30 : CODE PER LAVORI SULLA VIA PONTINA TRA IL BIVIO PER LA CRISTOFORO COLOMBO E CASTEL DI DECIMA RIPERCUSSIONI SUL RACCORDO ANULARE , CON CODE IN AVVICINAMENTO ALL’USCITA PONTINA IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE , SULLA CARREGGIATA INTERNA CODE PER DUE INCIDENTI , TRA NOMENTANA E BIVIO A24 E TRA LA CASILINA E L’ARDEATINA , RALLENTAMENTI SULLA VIA AURELIA TRA VIA DELLA STAZIONE AURELIA E VIA AURELIA ANTICA DIREZIONE CENTRO, MENTRE SULLA CARREGGIATA ...

Traffico Roma del 01-08-2019 ore 10 : 00 : SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER Traffico TRA LA CASILINA E L’ARDEATINA , AUTO IN FILA ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA PRENESTINA E IL BIVIO PER LA A24 SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO RALLENTAMENTI DA PORTONACCIO VERSO LA TANGENZIALE EST. RALLENTAMENTI SULLA VIA AURELIA TRA VIA DELLA STAZIONE AURELIA E VIA AURELIA ANTICA DIREZIONE CENTRO, MENTRE SULLA CARREGGIATA OPPOSTA CI SONO ATTESE IN ...

Traffico Roma del 01-08-2019 ore 09 : 30 : SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER Traffico TRA LA CASILINA E L’ARDEATINA , AUTO IN FILA ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA PRENESTINA E IL BIVIO PER LA A24 SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO RALLENTAMENTI DA PORTONACCIO VERSO LA TANGENZIALE EST. RALLENTAMENTI SULLA VIA AURELIA TRA VIA DELLA STAZIONE AURELIA E VIA AURELIA ANTICA DIREZIONE CENTRO, MENTRE SULLA CARREGGIATA OPPOSTA CI SONO ATTESE IN ...

Traffico Roma del 01-08-2019 ore 09 : 00 : Traffico CON FILE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO DA FIORENTINI A PORTONACCIO VERSO LA TANGENZIALE EST. QUI SI STA IN CODA DA LARGO PASSAMONTI A VIALE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI. ANDIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE SI RALLENTA DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD ALLA VIA APPIA IN CARREGGIATA INTERNA. TERMINATE INVECE LE CODE SULLA PONTINA E SULLA Roma FIUMICINO. IN AUMENTO IL Traffico SULLE STRADE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE, RALLENTAMENTI ...