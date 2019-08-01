MediasetTgcom24 : Traffico di droga dall'Olanda, sgominata banda criminale a Roma #Roma - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 01-08-2019 ore 08:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 01-08-2019 ore 08:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
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Traffico Roma del 31-07-2019 ore 07:30 Roma Daily News
IN AUMENTO IL TRAFFICO SULLE STRADE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE, RALLENTAMENTI SULLA VIA FLAMINA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE ...
Traffico Roma del 01-08-2019 ore 08 : 00 : Traffico CON FILE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO DA TOR CERVARA A PORTONACCIO VERSO LA TANGENZIALE EST ANDIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE SI RALLENTA DALLA DIRMAZIONE Roma SUD ALLA VIA APPIA IN CARREGGIATA INTERNA. ABBIAMO CODE SULLA Roma FIUMICINO DA PARCO DEI MEDICI A VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR. SULLA PONTINA CODE DALLO SVINCOLO MONTE D’ORO A VIA DI DECIMA DIREZIONE CENTRO SULLA VIA AURELIA RICORDIAMO UNA RIDUZIONE DELLA CORSIA ...
Traffico Roma del 01-08-2019 ore 07 : 30 : Traffico CON FILE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO DA TOR CERVARA A PORTONACCIO VERSO LA TANGENZIALE EST ANDIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE SI RALLENTA DALLA DIRMAZIONE Roma SUD ALLA VIA APPIA IN CARREGGIATA INTERNA. ABBIAMO CODE SULLA Roma FIUMICINO DA PARCO DEI MEDICI A VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR. SULLA PONTINA CODE DALLO SVINCOLO MONTE D’ORO A VIA DI DECIMA DIREZIONE CENTRO SULLA VIA AURELIA RICORDIAMO UNA RIDUZIONE DELLA CORSIA ...
Traffico Roma del 31-07-2019 ore 20 : 00 : BUONASERA DALLA REDAZIONE. ANCORA INTENSO MA IN DIMINUZIONE IL Traffico SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LA PONTINA E APPIA. DIMINUISCONO GLI SPOSTAMENTI ANCHE IN INTERNA IN PROSSIMITÀ DI CASTEL GIUBILEO E TRA NOMENTANA E PRENESTINA. SULLA A24 Roma-TERAMO ATTENZIONE AI POSSIBILI RALLENTAMENTI A CAUSA DEI LAVORI IN PROSSIMITÀ DELLO SVINCOLO DI SETTECAMINI VERSO IL CASELLO DI Roma EST. RALLENTAMENTI PER Traffico E PER UN ...
Traffico Roma del 31-07-2019 ore 19 : 30 : BUONASERA DALLA REDAZIONE. ANCORA INTENSO MA IN DIMINUZIONE IL Traffico SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LA PONTINA E APPIA. DIMINUISCONO GLI SPOSTAMENTI ANCHE IN INTERNA IN PROSSIMITÀ DI CASTEL GIUBILEO E TRA NOMENTANA E PRENESTINA. SULLA A24 Roma-TERAMO ATTENZIONE AI POSSIBILI RALLENTAMENTI A CAUSA DEI LAVORI IN PROSSIMITÀ DELLO SVINCOLO DI SETTECAMINI VERSO IL CASELLO DI Roma EST. RALLENTAMENTI PER Traffico E PER UN ...
Traffico Roma del 31-07-2019 ore 19 : 00 : BUONASERA DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA DALL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO ALLA RomaNINA, MENTRE IN INTERNA GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO IN PROSSIMITÀ DI CASTEL GIUBILEO E TRA LA NOMENTANA E LA PRENESTINA. SULLA A24 Roma-TERAMO ATTENZIONE AI POSSIBILI RALLENTAMENTI A CAUSA DEI LAVORI IN PROSSIMITÀ DELLO SVINCOLO DI SETTECAMINI VERSO IL CASELLO DI Roma EST. SU VIA DEL FORO ...
Traffico Roma del 31-07-2019 ore 18 : 30 : BUONASERA DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA DALL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO ALLA RomaNINA, MENTRE IN INTERNA GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO IN PROSSIMITÀ DI CASTEL GIUBILEO E TRA LA NOMENTANA E LA PRENESTINA. SULLA A24 Roma-TERAMO ATTENZIONE AI POSSIBILI RALLENTAMENTI A CAUSA DEI LAVORI IN PROSSIMITÀ DELLO SVINCOLO DI SETTECAMINI VERSO IL CASELLO DI Roma EST. SU VIA DEL FORO ...
Traffico Roma del 31-07-2019 ore 18 : 00 : BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA DALL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO ALLA RomaNINA, MENTRE IN INTERNA GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO IN PROSSIMITÀ DI CASTEL GIUBILEO E TRA LA NOMENTANA E LO SVINCOLO DELLA A24. IN AUMENTO IL Traffico ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA Roma-TERAMO, IN PARTICOLARE DA VIALE PALMIRO TOGLIATTI A VIA DI TOR CERVARA VERSO IL GRA. PRUDENZA SULLA ...
Traffico Roma del 31-07-2019 ore 17 : 30 : BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA DALL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO ALLA RomaNINA, MENTRE IN INTERNA GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO IN PROSSIMITÀ DI CASTEL GIUBILEO E TRA LA NOMENTANA E LO SVINCOLO DELLA A24. IN AUMENTO IL Traffico ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA Roma-TERAMO, IN PARTICOLARE DA VIALE PALMIRO TOGLIATTI A VIA DI TOR CERVARA VERSO IL GRA. PRUDENZA SULLA ...
Traffico Roma del 31-07-2019 ore 17 : 30 : BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA DALL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO ALLA RomaNINA, MENTRE IN INTERNA GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO IN PROSSIMITÀ DI CASTEL GIUBILEO E TRA LA NOMENTANA E LO SVINCOLO DELLA A24. IN AUMENTO IL Traffico ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA Roma-TERAMO, IN PARTICOLARE DA VIALE PALMIRO TOGLIATTI A VIA DI TOR CERVARA VERSO IL GRA. PRUDENZA SULLA ...
Traffico Roma del 31-07-2019 ore 17 : 00 : LAVORI DI MANUTENZIONE NOTTURNI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, CHIUSO DALLE 22, E FINO ALLE 6 DI DOMANI MATTINA, DA VIA DEL CAPPELLACCIO A VIA CRISTOFORO COLOMBO VERSO L’EUR. CANTIERI NOTTURNI ANCHE NELLA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA. IL TUNNEL CHIUDE IN DIREZIONE VIA SALARIA, PROVENENDO DUNQUE DA SAN GIOVANNI, ANCHE IN QUESTO DALLE 22 ALLE 6 DELLA MATTINATA DI DOMANI. E SEMPRE DOMANI, GIOVEDì 1 AGOSTO, PER LA SOSTITUZIONE DEL ...
Traffico Roma del 31-07-2019 ore 16 : 30 : LAVORI DI MANUTENZIONE NOTTURNI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, CHIUSO DALLE 22, E FINO ALLE 6 DI DOMANI MATTINA, DA VIA DEL CAPPELLACCIO A VIA CRISTOFORO COLOMBO VERSO L’EUR. CANTIERI NOTTURNI ANCHE NELLA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA. IL TUNNEL CHIUDE IN DIREZIONE VIA SALARIA, PROVENENDO DUNQUE DA SAN GIOVANNI, ANCHE IN QUESTO DALLE 22 ALLE 6 DELLA MATTINATA DI DOMANI. E SEMPRE DOMANI, GIOVEDì 1 AGOSTO, PER LA SOSTITUZIONE DEL ...
Traffico Roma del 31-07-2019 ore 15 : 30 : BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SI GUIDA REGOLARMENTE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL PERCORSO CITTADIONO DELLA Roma-TERAMO. SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO DA VIA DEI MONTI TIBURTINI ALLO SVINCOLO DELLA A24 IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. PRUDENZA SULLA SS148 PONTINA DOVE PER Traffico E LAVORI IN CORSO, SI VIAGGIA IN CODA DA CASTEL RomaNO A VIA DI DECIMA VERSO Roma. NEL QUARTIERE AURELIO POSSIBILI DISAGI AL Traffico A ...
Traffico Roma del 31-07-2019 ore 14 : 30 : BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. Traffico REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E RALLENTAMENTI SUL PERCORSO URBANO DELLA Roma-TERAMO IN PROSSIMITÀ DELL’INGRESSO IN TANGENZIALE EST, MENTRE SU QUEST’ULTIMO TRATTO SI RALLENTA, PROVENENDO DALLA SALARIA, IN PROSSIMITÀ DELLO SVINCOLO DELLA A24. A CAUSA DI UN INCIDENTE POSSIBILI RALLENTAMENTI SULLA SS1 AURELIA TRA VIA PIO SPEZI E IL GRA VERSO IL CENTRO. PRUDENZA PER LA STESSA CAUSA ANCHE AL TORRINO ...
Traffico Roma del 31-07-2019 ore 13 : 30 : BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. Traffico REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E RALLENTAMENTI SUL PERCORSO URBANO DELLA Roma-TERAMO IN PROSSIMITÀ DELL’INGRESSO IN TANGENZIALE EST, MENTRE SU QUEST’ULTIMO TRATTO SI RALLENTA, PROVENENDO DALLA SALARIA, IN PROSSIMITÀ DELLO SVINCOLO DELLA A24. A CAUSA DI UN INCIDENTE POSSIBILI RALLENTAMENTI SULLA SS1 AURELIA TRA VIA PIO SPEZI E IL GRA VERSO IL CENTRO. PRUDENZA PER LA STESSA CAUSA ANCHE AL TORRINO ...
Traffico Roma del 31-07-2019 ore 12 : 30 : ANCORA DISAGI AL Traffico PER INCIDENTGE SULLA TANGENZIALE EST CODE TRA SALARIA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI VERSO LO STADIO OLIMPICO. INCIDENTI ANCHE FUORI Roma SU VIA ERMANNO WOLF FERRARI ALTEZZA VIA ALBERTO FRACCHETTI IN DIREZIONE DELLA CRISTOFORO COLOMBO RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE PER Traffico E LAVORI SULLA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE NELLE DUE DIREZIONI. ALTRI RALLENTAMENTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ...