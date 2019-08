«The Making Of» | la serie originale DAZN che racconta le stelle del calcio

«The Making Of» - DAZN annuncia la serie con protagonisti Ronaldo - Neymar e Mourinho : Tre super star del calcio internazionale raccontano in prima persona le imprese che hanno segnato la loro carriera. Cristiano Ronaldo, Neymar Jr e il leggendario allenatore José Mourinho saranno protagonisti della serie targata DAZN «The making Of», disponibile on demand a partire dal 9 agosto. Nove episodi, tre per ciascuno dei protagonisti, 25 minuti per svelare in che modo, alcuni momenti particolarmente significativi, abbiamo influito sulla ...

DAZN lancia la serie “The Making Of” : protagonisti CR7 - Neymar e Mourinho : DAZN, il primo servizio internazionale di streaming live e on demand interamente dedicato allo sport, presenta The Making Of, una serie originale con protagonisti le stelle del calcio mondiale Cristiano Ronaldo, Neymar Jr e il leggendario allenatore José Mourinho. La serie, composta da nove episodi di 25 minuti ciascuno, racconta in modo coinvolgente e approfondito, […] L'articolo DAZN lancia la serie “The Making Of”: protagonisti CR7, ...

Making The cut - Chiara Ferragni giudice dello show di moda di Amazon Prime : L’imprenditrice ed influencer italiana Chiara Ferragni si prepara a cimentarsi in un ruolo inedito, ovvero quello di giudice all’interno di Making The Cut, una trasmissione di moda prodotta da Amazon Prime di cui vi parliamo meglio subito dopo il salto. Making the cut, anticipazioni Chiara Ferragni si inserisce nella squadra dei giudici e ospiti già precedentemente annunciata tra cui si annoverano: la top model Naomi Campbell, ...

Chiara Ferragni farà il giudice a Making The cute lo show di moda : A sorpresa Chiara Ferragni sui social fa sapere: “Sono così onorata di essere uno dei giudici di Making the Cut di Amazon Prime Video presentato da Heidi Klum e Tim Gunn. Non vedo l’ora che possiate vedere nel 2020 questa competizione di moda dove troverò il miglior nuovo designer. Questo è lo show che stiamo girando a Tokyo e sono così felice di lavorare nel mio primo show americano in un ruolo così importante” scrive la Ferragni su Instagram ...

Making The Cut - Chiara Ferragni tra i giudici del talent di Amazon Prime Video : Chiara Ferragni tra i giudici di Making the Cut il talent di moda di Amazon Prime Video con Tim Gunn e Heidi KlumNicole Richie e Naomi Campbell altri giudici dello show internazionaleAmazon Prime Video arruola Chiara Ferragni per Making the Cut il talent di moda su cui la piattaforma sta investendo in modo significativo, un progetto internazionale, costruito sui volti di Heidi Klum e Tim Gunn strappati al cult Project Runaway. L’annuncio è ...

Chiara Ferragni con Naomi Campbell in Making The Cut il talent sulla moda di Amazon Prime Video : Chiara Ferragni sbarca su Amazon Prime Video.L'imprenditrice e influencer, star della rete dove imperversa con le sue foto e le stories su Instagram insieme al marito Fedez e al figlio Leone, sarà giudice di Making the Cut il talent show di moda di Amazon Prime Video in arrivo nel 2020 in tutti i 200 paesi in cui il servizio è attivo.prosegui la letturaChiara Ferragni con Naomi Campbell in Making the Cut il talent sulla moda di Amazon Prime ...

Chiara Ferragni affianca Naomi Campbell nella giuria di Making The Cut : Chiara Ferragni Chiara Ferragni come Naomi Campbell. La nota imprenditrice e blogger italiana, che Forbes ha incoronato influencer numero 1 al mondo nella moda, sarà tra i giudici di Making The Cut, la competizione di moda che andrà in onda il prossimo anno in esclusiva su Amazon Prime Video. L’annuncio arriva in concomitanza con le riprese a Tokyo del talent, presentato da Heidi Klum e Tim Gunn, che toccherà alcuni dei luoghi più iconici ...

Chiara Ferragni : a Tokyo per il programma Making The cut : Chiara Ferragni svela il motivo per cui si trova a Tokyo. La seguitissima influencer prenderà parte ad un prestigioso programma Nei giorni scorsi da Tokyo Chiara Ferragni ha regalato ai suoi milioni di fan tante soddisfazioni. Tra momenti passati insieme alla sua famiglia ed outfit super colorati, la bella influencer ha fatto intendere però di essere […] L'articolo Chiara Ferragni: a Tokyo per il programma Making the cut proviene da Gossip ...