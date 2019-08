Terrore in un parco acquatico | onda anomala travolge i bagnanti | 44 feriti VIDEO

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 1 agosto 2019) 44 turisti sono rimastida una “” in unnella Cina nordorientale, secondo quanto dichiarato dal governo locale. L’incidente, che potete guardare nelin fondo all’articolo, si è verificato allo Yulong Shuiyun Water Amusement Park nella città di Longjing, vicino al confine con la Corea del Nord. 5 persone sono ancora ricoverate in ospedale per le ferite riportate, incluse costole rotte, ma le loro condizioni sono stabili, comunica il governo locale. “Secondo le fasi iniziali dell’indagine, l’incidente è stato causato da un blackout che ha danneggiato l’attrezzatura elettronica nella stanza di controllo della “tsunami pool”, il che ha portato a onde troppo grandi nella piscina che hanno ferito le persone”, si legge in una nota del governo. Ilha chiuso la “piscina tsunami” mentre era in corso l’indagine. Ildell’incidente mostra ...

valyna78 : RT @attuale: E ORA PRENDI QUESTO UCCELLO – ATTIMI DI TERRORE PER UNA RAGAZZA CHE, DURANTE UN GIRO SULLE MONTAGNE RUSSE IN UN PARCO DIVERTIM… - attuale : E ORA PRENDI QUESTO UCCELLO – ATTIMI DI TERRORE PER UNA RAGAZZA CHE, DURANTE UN GIRO SULLE MONTAGNE RUSSE IN UN PAR… - auroxhz : @bievbz94 Anna La ragazza del treno Dentro l’acqua Le ragazze di Kabul Mille splendidi soli il cacciatore di aquilo… -