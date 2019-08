Terremoto in Australia | scossa nel centro nord DATI e MAPPE

Forte scossa di Terremoto tra Antartide e Australia [DATI] : Una scossa di terremoto magnitudo 6 è stata registrata dall’Istituto geofisico statunitense USGS alle 10:33 UTC, tra Antartide e Australia. L’epicentro è stato localizzato nell’area delle Isole Balleny, un arcipelago disabitato costituito da 3 isole principali di origine vulcanica, mentre l’ipocentro a circa 10 km. L'articolo Forte scossa di terremoto tra Antartide e Australia [DATI] sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto - Domenica da incubo in Australia e Indonesia : 2 scosse violentissime - fuga dalle spiagge per l’allarme tsunami : E’ una Domenica terribile nell’estremo Sud/Est del Mondo: due violente scosse di Terremoto hanno colpito l’Australia e l’Indonesia. La prima, di magnitudo 6.6, alle 07:39 di stamattina (ora italiana) al largo della costa nord-occidentale Australiana. L’epicentro è stato localizzato a 213km dalla città costiera di Brome. In Austrlaia erano le 14:39, e la gente s’è impaurita fuggendo dalle proprie abitazioni. I ...

Forte Terremoto in Australia : trema la costa occidentale : Una Forte scossa di terremoto è stata registrata oggi 14 luglio 2019, esattamente alle 07.39 italiane (corrispondenti alle 14.39 all'epicentro) nell'oceano Indiano orientale a largo...

Terremoto di 6.9 nella baia australiana di Broome : Terremoto di 6.9 nella baia australiana di Broome L'epicentro a 203 km al largo della costa. Alcuni testimoni hanno riferito di aver sentito la scossa, ma non è stata lanciata l'allerta tsunami e per ora non ci sono segnalazioni di danni ad edifici o feriti Parole chiave: ...