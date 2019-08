Tentativi di truffa a nome di Vodafone anche ad agosto | come riconoscere i falsi operatori

Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 1 agosto 2019) Ci risiamo. Ad inizioa giugno ea luglio registriamodidima con i quali lo storico operatore rosso del nostro paese non ha proprio nulla a che fare. Sfruttando la riconoscibilità del brand, non sono pochi coloro che cercano di irretire dei clienti del vettore e non certo per avvantaggiare questi ultimi. Nel mese di giugno, sulle pagine di OM, sono già stati presentati alcunididiappunto. In quel caso,oggi, più di qualche utente era stato raggiunto da chi si presentavaoperatore dell'azienda (via WhatsApp), con la proposta di un passaggio ad una nuova tariffa, almeno sulla carta più conveniente. Nulla di vero naturalmente.oggi, registriamo dal profilo Twitter dell'operatore dei nuovididie pure da un numero ben preciso 014760786. La ...

