Tennis | WTA Washington 2019 | Camila Giorgi rimonta Rebecca Peterson ed accede ai quarti

Fonte : oasport

(Di giovedì 1 agosto 2019)supera gli ottavi di finale del torneo WTA International disuperando inla svedese, imponendosi con il punteggio di 3-6 6-3 6-4 dopo due ore ed undici minuti di battaglia e qualificandosi per i, dove affronterà la vincente della sfida tra la kazaka Zarina Diyas e la numero cinque del seeding, l’ucraina Lesia Tsurenko. Nel primo set inizia male l’azzurra, che in apertura perde a trenta il servizio. La svedese conferma l’allungo e così la marchigiana è costretta ad inseguire per tutto il parziale. La svedese è molto solida in battuta e non concede opportunità di rientro all’italiana, tenendo a zero nell’ottavo game ed assicurandosi così di andare a servire per il set.non ne avrà bisogno in quanto nel gioco seguente centra il secondo break, questa volta a quindici, che le consegna il 6-3 in 33 ...

VTennisClinic : RT @federtennis: Camila #Giorgi si assicura un posto nei quarti di finale del #WTA di Washington battendo in rimonta Peterson per 3-6 6-3 6… - _Beep_On : RT @federtennis: Camila #Giorgi si assicura un posto nei quarti di finale del #WTA di Washington battendo in rimonta Peterson per 3-6 6-3 6… - sportface2016 : #Tennis #WTA #Washington Ancora una vittoria per Camila #Giorgi -