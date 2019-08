Tennis | l’incubo di Naomi Osaka | “ho trascorso i momenti peggiori della mia vita | avevo

Fonte : sportfair

(Di giovedì 1 agosto 2019) Lata giapponese ha raccontato gli ultimi difficili mesisua, superati grazie all’aiuto di persone speciali Due Slam ottenuti a distanza di pochi mesi, prima gli US Open e poi gli Australian Open per poi cadere in un vortice negativo che l’ha risucchiata senza pietà.solo adesso è riuscita a tirarsene fuori, trascorrendo parecchie settimane in balia di se stessa e ottenendo solo tredici vittorie in quasi un’intera stagione, pochissimo per un’atleta del suo calibro. LaPresse La giapponese ha voluto adesso tirare tutto fuori, raccontando la sua esperienza con una lettera pubblicata sui social: “gli ultimi mesi sono stati imia. Domani parto per Toronto ma prima dell’iniziostagione su cemento voglio togliermi un peso di dosso. Gli ultimi mesi sono stati molto duri per me da un punto di vista ...

Matt_Orlandi : RT @antogar78: I tunnel in cui sono finiti #Cecchinato ed #errani hanno cause differenti ma dimostrano come nel tennis la fiducia sia (quas… - apicella57 : RT @antogar78: I tunnel in cui sono finiti #Cecchinato ed #errani hanno cause differenti ma dimostrano come nel tennis la fiducia sia (quas… - antogar78 : I tunnel in cui sono finiti #Cecchinato ed #errani hanno cause differenti ma dimostrano come nel tennis la fiducia… -