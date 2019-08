Tennis | la crisi di Marco Cecchinato Il nuovo tecnico Vico | “Gli manca fiducia Un

Tennis - la crisi di Marco Cecchinato. Dalla semifinale del Roland Garros 2018 ad un lungo tunnel di sconfitte. Serve ritrovare serenità : Sono molti i Tennisti italiani che nel corso del 2019 hanno raggiunto la loro miglior classifica: vengono in mente, tra gli altri, Fabio Fognini, Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego. Di questo club fa parte anche Marco Cecchinato il quale però da quasi tre mesi è, si direbbe con un termine sciistico, in discesa libera. Il 26enne siciliano di Palermo aveva iniziato molto bene l’annata arrivando in semifinale a Doha su una superficie, il cemento, ...

