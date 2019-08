Tennis | ATP Los Cabos 2019 | Fabio Fognini soffre ma accede ai quarti di finale Sconfitto

Tennis - ATP Kitzbuehel 2019 : i risultati di mercoledì 31 luglio. Sarà Fernando Verdasco l’avversario di Lorenzo Sonego nei quarti di finale : Si è disputato oggi l’intero programma degli ottavi di finale del Generali Open, torneo ATP 250 sulla terra battuta di Kitzbuehel. La cronaca del match di Lorenzo Sonego Sarà Fernardo Verdasco, testa di serie numero 3 del torneo, l’avversario di Lorenzo Sonego nei quarti di finale nella celeberrima località del Tirolo austriaco, il veterano spagnolo ha battuto col punteggio di 6-4 7-6 Jozef Kovalik in un match nel quale ha dovuto annullare tre ...

Tennis - ATP 250 Kitzbühel 2019 : Lorenzo Sonego annulla un match point a Roberto Carballes Baena e vola ai quarti di finale : Rimonta vincente di Lorenzo Sonego all’ATP 250 di Kitzbühel. Nel secondo turno del torneo austriaco il torinese sconfigge lo spagnolo Roberto Carballes Baena per 2-6 7-6(4) 7-6(1), togliendosi lo sfizio di annullare un match point al suo avversario sul 5-3 del terzo parziale. L’azzurro, che in questo modo si riavvicina ai primi 50 del ranking ATP, se la vedrà con lo spagnolo Fernando Verdasco, liberatosi dello slovacco Jozef Kovalik ...

Tennis - ATP 250 Kitzbühel 2019 : Lorenzo Sonego annulla un match point a Roberto Carballes Baena e vola ai quarti di finale : Rimonta vincente di Lorenzo Sonego all’ATP 250 di Kitzbühel. Nel secondo turno del torneo austriaco il torinese sconfigge lo spagnolo Roberto Carballes Baena per 2-6 7-6(4) 7-6(1), togliendosi lo sfizio di annullare un match point al suo avversario sul 5-3 del terzo parziale. L’azzurro, che in questo modo si riavvicina ai primi 50 del ranking ATP, se la vedrà con lo spagnolo Fernando Verdasco, liberatosi dello slovacco Jozef Kovalik ...

Tennis - ATP Los Cabos 2019 : buona la prima per Dimitrov. Granollers sfiderà Fognini : Sarà lo spagnolo Marcel Granollers lo sfidante di Fabio Fognini nel secondo turno del torneo ATP di Los Cabos. Sul cemento messicano il numero 103 del mondo ha nettamente sconfitto il Tennista di casa Lucas Gomez in due set con il punteggio di 6-0 6-1. Esordio con vittoria anche per Grigor Dimitrov, che ha superato l’americano Steve Johnson dopo una splendida battaglia di due ore e mezza. Alla fine si è imposto il bulgaro in tre set ...

Tennis - ATP Washington 2019 : i risultati di martedì 30 luglio. Jo-Wilfried Tsonga elimina Karen Khachanov : Tra ieri sera e stanotte si sono disputati sei incontri di primo turno e cinque di secondo turno dell’ATP 500 sul cemento statunitense di Washington. Tra le teste di serie fuori subito la numero 2, il russo Karen Khachanov, battuto da una delle mine vaganti principali del torneo, il francese Jo-Wilfried Tsonga, per 7-5 al terzo set, avanzano invece l’altro russo Daniil Medvedev, numero 3 del seeding, e il croato Marin Cilic, numero 6, ...

Tennis - ATP Kitzbühel 2019 : i risultati di martedì 30 luglio. Cadono al primo turno Gasquet e Carreno Busta - ko anche Fabbiano : Si è definito il quadro dei qualificati al secondo turno dell’ATP di Kitzbühel (Austria). Sulla terra rossa austriaca, purtroppo, è arrivata la sconfitta dell’azzurro Thomas Fabbiano. Il pugliese è stato eliminato dallo spagnolo Jaume Munar (n.88 del mondo) per 7-6 (7) 1-6 6-1 in 2 ore e 33 minuti di partita. Un match praticamente sempre a inseguire per il pugliese, costretto ad alzare bandiera bianca al cospetto dell’iberico. ...

Tennis - ATP Kitzbühel 2019 : Thomas Fabbiano cede al primo turno a Jaume Munar. L’azzurro ko in tre set : Niente da fare per Thomas Fabbiano impegnato nel primo turno dell’ATP di Kitzbühel (Austria). L’azzurro è stato sconfitto dallo spagnolo Jaume Munar (n.88 ATP) con il punteggio di 7-6 (7) 1-6 6-1 in 2 ore e 33 minuti di partita. Un match con tanti alti e bassi da una parte e dall’altra che ha sorriso all’iberico, con Fabbiano che dopo aver rimontato lo svantaggio ha avuto un calo netto dal punto di vista fisico e ...

Tennis - ATP 500 Washington 2019 : i risultati di lunedì 29 luglio. Tsonga supera Schnur - Fratangelo elimina Karlovic in una lunga battaglia : Si sono disputati, in una giornata parzialmente disturbata anche dalla pioggia, diversi match di primo turno nella giornata d’apertura del tabellone principale dell’ATP 500 di Washington. Dieci incontri maschili danno il via al Citi Open, con la battaglia più incerta arrivata tra l’americano Bjorn Fratangelo e il croato Ivo Karlovic: a vincere è il ventiseienne nato a Pittsburgh per 6-4 6-7(14) 7-6(5), staccando il biglietto ...

Tennis - ATP Los Cabos 2019 : i risultati di lunedì 29 luglio. Gulbis e Kukushkin accedono al secondo turno : Si sono disputati nella notte italiana i primi cinque incontri del primo turno del torneo ATP di Los Cabos. Sul cemento messicano da segnalare le vittorie del kazako Mikhail Kukushkin e del lettone Ernests Gulbis. Kukushkin, spintosi fino al quarto turno a Wimbledon, ha sconfitto il bosniaco Damir Dzumhur (n.92 ATP) con il punteggio di 7-5 6-2. Dopo aver sofferto nel primo parziale, il n.45 del ranking ha cambiato marcia nel secondo, ...

Tennis - ATP Kitzbühel 2019 : i risultati di lunedì 29 luglio. Sonego promosso al secondo turno - Cecchinato nuovo ko : Luci e ombre per il Tennis italiano nell’ATP di Kitzbühel (Austria). Lorenzo Sonego, impegnato nel match di primo turno del torneo sulla terra rossa austriaca, annulla ben otto match point e la spunta contro l’argentino Federico Delbonis (n.63 del mondo) con il punteggio di 7-6 (4) 6-7 (4) 7-6 (4) in un confronto infinito, durato ben 3 ore e 39 minuti di partita. Un match all’ultimo sangue che ha premiato la determinazione del ...

Tennis - ATP Kitzbühel 2019 : Marco Cecchinato eliminato ancora al primo turno. Il siciliano ko contro Chardy in due set : Prosegue purtroppo il momento negativo di Marco Cecchinato. Il Tennista italiano, impegnato nel primo turno dell’ATP di Kitzbühel (Austria), è stato sconfitto dal francese Jeremy Chardy (n.74 del mondo) con il punteggio di 7-6 (8) 7-5 in 1 ora e 47 minuti di partita. Un ko pesante che conferma il periodo estremamente buio vissuto dal palermitano, incapace di invertire questo trend e di sfruttare le occasioni di questo match. Nel primo set ...

Tennis - ATP Kitzbuhel 2019 : Lorenzo Sonego batte Federico Delbonis dopo aver annullato otto match point! : Un match pazzesco quello vinto da Lorenzo Sonego contro l’argentino Federico Delbonis nel primo turno del torneo ATP 250 di Kitzbuhel: sulla terra battuta outdoor austriaca l’azzurro, testa di serie numero 7 del tabellone, supera il sudamericano dopo una battaglia lunga tre ore e quaranta minuti con il punteggio di 7-6 (4) 6-7 (4) 7-6 (4), ed al secondo turno affronterà l’iberico Roberto Carballes Baena. Nel primo set Sonego ...

ATP Cup – Date - investimenti e Tennisti partecipanti : ci saranno Federer - Djokovic e Nadal? : Svelati nuovi dettagli sull’ATP Cup, il torneo che prenderà il via il prossimo gennaio in Australia: 3 città ospitanti, investimenti importanti e la speranza di avere Federer, Nadal e Djokovic L’ATP Cup, il torneo a squadre che sostituirà la Hopman Cup, è uno degli eventi più attesi del 2020. La competizione si disputerà infatti dal 3 al 12 gennaio prossimo in Australia, con ben 3 città ospitanti: Perth, Brisbane e Sydney. Il governo ...

Tennis - Ranking ATP (29 luglio) : Novak Djokovic in vetta - Fabio Fognini nella top-10 : E’ sempre Novak Djokovic a dominare la scena del Ranking ATP. Il serbo mantiene comodamente la vetta anche questa settimana, con un vantaggio considerevole sullo spagnolo Rafael Nadal e sullo svizzero Roger Federer. Completano il roster della top-10 l’austriaco Dominic Thiem, il tedesco Alexander Zverev, il greco Stefanos Tsitsipas, il giapponese Kei Nishikori, il russo Karen Khachanov, l’italiano Fabio Fognini e l’altro ...