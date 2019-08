Temptation Island | Massimo e Vittorio si tatuano coordinate del villaggio Is Morus Relais

Temptation Island - Nicola confessa : "Sabrina mi ha ferito - di Giulio penso che..." : Il ragazzo fa un bilancio della sua esperienza nel reality condotto da Filippo Bisciglia.

Temptation Island - Maddalena apprezza frasi contro la Martinengo : 'Oscena - pare la mamma' : La decisione di Nicola Tedde di tornare insieme a Sabrina Martinengo, non è andata giù alla single con la quale il ragazzo si è relazionato a Temptation Island. La bella Maddalena, infatti, ha messo alcuni "like" su Instagram ai commenti di chi sosteneva lei e criticava la fidanzata del torinese, soprattutto sulla differenza d'età che c'è tra loro. La single Maddalena non approva il ritorno tra Sabrina e Nicola È passato poco più di un mese da ...

Temptation Island - Ilaria su Javier e l'ex fidanzato : 'Come il giorno e la notte' : Terminata la messa in onda di Temptation Island 2019, Ilaria ha espresso le sue considerazioni riguardanti il percorso nel docu-reality. In un'intervista rilasciata la Magazine ufficiale di Uomini e Donne, la Teolis ha raccontato come ha vissuto l'esperienza che si è appena conclusa senza tralasciare di parlare del rapporto dell'ormai ex fidanzato con Elena, la tentatrice con la quale ha stretto un legame particolare, e del suo rapporto con il ...

Temptation Island - Ilaria Teolis a cuore aperto : le parole su Elena e Javier : Temptation Island: Ilaria Teolis dice la sua sulla tentatrice Elena ed esprime bellissime parole per Javier e le altre fidanzate Ilaria Teolis, dopo Temptation Island, si rivela in un’intervista su Uomini e Donne Magazine. Dopo l’esperienza vissuta nel reality delle tentazioni, vede l’ormai ex fidanzato Massimo Colantoni cresciuto, sotto certi punti di vista. Quanto accaduto […] L'articolo Temptation Island, Ilaria Teolis ...

Uomini e Donne - Luigi e Irene : convivenza - Temptation Island e progetti : Uomini e Donne, Luigi e Irene si raccontano: la convivenza e la possibilità di approdare a Temptation Island Procede a gonfie vele la storia d’amore di Luigi Mastroianni e Irene Capuano. La coppia del Trono Classico di Uomini e Donne dichiara che la loro relazione va sempre meglio. Entrambi, in un’intervista su Uomini e Donne […] L'articolo Uomini e Donne, Luigi e Irene: convivenza, Temptation Island e progetti proviene da ...

Ilaria di Temptation Island su Massimo : “E’ stata una coltellata” : Ilaria Teolis su Massimo di Temptation Island: “Mi ha delusa nelle parole” E’ forse la ragazza più bella di quest’edizione di Temptation Island e, contro ogni pronostico, non è tornata da fidanzato con la coda tra le gambe come hanno fatto alcune sue colleghe anni fa. Si sta parlando di Ilaria Teolis che proprio l’altra sera nella puntata riassuntiva del docu-reality di Canale 5 ha spiegato di voler vivere da ...

Temptation Island - Ilaria Teolis posta una foto : «Il mio lui». Poi cancella tutto. Vi sveliamo di chi si tratta : Temptation Island, ieri è andata in onda la puntata con i falò di confronto. Ilaria Teolis ha lasciato Massimo Colantoni. La giovane romana, non riuscendo più ad avere fiducia nelle promesse del fidanzato, ha deciso di chiudere la relazione di due anni e mezzo. Ma ieri sera è accaduto qualcosa di strano. Con una story suo profilo Instagram, Ilaria Teolis ha invitato gli utenti a seguire il suo nuovo account IlariaTeolis_privato. Dicendo che una ...

Temptation Island : cinque coppie confermano la rottura - solo Martinengo-Tedde sono insieme : Nella serata del 30 luglio è andata in onda l'ultima puntata diTemptation Island, il reality show trasmesso su Canale 5. Quest'anno il programma condotto da Filippo Bisciglia ha visto separarsi ben cinque delle sei coppie di concorrenti, un vero e proprio record, poiché nelle edizioni precedenti non si era mai registrato un numero così alto di addii. I concorrenti si sono ritrovati ad un mese dalla fine delle registrazioni per fare un resoconto ...

«Temptation Island» chiude con il botto. E a settembre diventerà «vip» - : Paolo Giordano L'altra sera sembrava ci fosse una finale dei Mondiali di calcio: tutti i televisori erano praticamente sintonizzati sull'ultima puntata su Canale 5 di Temptation Island, il fenomeno televisivo dell'estate che ha chiuso con uno share del 24,14 per cento pari a 3 milioni e 374mila spettatori. L'edizione più vista di sempre, con una media complessiva di ascolti del 23,21 per cento di share. Ma non c'è solo questo per ...

Grande Fratello Vip : Katia Fanelli di Temptation Island nel cast? : Katia Fanelli concorrente del Grande Fratello Vip? La sua risposta C’è chi vorrebbe vederla tronista, chi sogna per lei L’isola dei famosi e chi, invece, la vedrebbe a suo agio nella casa del Grande Fratello Vip. Katia Fanelli di Temptation Island a sorpresa è stata capita e amata da molti telespettatori e continua ad essere inondata di messaggi d’affetto sui social. In queste ore la ragazza ha voluto rispondere a chi le ha ...

Temptation Island - Guarnieri dice la sua su David e Cristina : ‘Capisco Scarantino’ : David Scarantino e Cristina Incorvaia si sono lasciati. La coppia nonostante abbia deciso di uscire insieme dal reality dell’amore, una volta finito ha preso due strade differenti. Nelle scorse ore uno dei volti più conosciuti di Mediaset, ha espresso la sua opinione sui due ex protagonisti di Temptation Island. Nello specifico Riccardo Guarnieri ha interagito con i suoi fan. Alla domanda di un utente su cosa pensasse della coppia, il Guarnieri ...

Temptation Island - Jessica Battistello contro le critiche : 'Andrea ha reagito per rabbia' : La sesta stagione di Temptation Island si è definitivamente conclusa con la puntata trasmessa martedì 30 luglio. Le sei coppie hanno raccontato ciò che è accaduto nel mese successivo al falò di confronto, confermando le decisioni prese o aggiornando Filippo Bisciglia sulle novità. Non c'è stato nessun cambiamento per Jessica Battistello e Andrea Filomena che si erano lasciati nel faccia a faccia finale: lui era apparso troppo deluso per il ...

Speciale Temptation Island : Vittorio rivela di aver cercato la single Vanessa : Lunedì 29 luglio si è conclusa l'ultima edizione di Temptation Island che ha riscosso ottimi risultati in termini di ascolti e abbiamo potuto conoscere così le decisioni finali di tutte le sei coppie che hanno partecipato al reality di Canale 5. Ancora una volta è stato Filippo Bisciglia a guidare sapientemente il racconto nei sentimenti e a supportare le coppie durante il delicato momento del falò di confronto in cui, dopo 21 lunghi giorni di ...

Temptation Island Vip 2019 - Alessia Marcuzzi alla conduzione. Quali saranno le coppie : Alessia Marcuzzi è la nuova conduttrice di Temptation Island VIP 2019. alla “Pinella” l’arduo compito di raccogliere l’eredità lasciata lo scorso anno da Simona Ventura. Su Leggo.it tutti gli aggiornamenti sulle coppie Vip che parteciperanno al programma che partirà a settembre. Martedì sera duante la puntata speciale di Temptation Island 2019 è andato in onda il promo della seconda edizione del format versione VIP: alla ...