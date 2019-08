Temptation Island 2019 | Massimo Colantoni e il gesto inaspettato dopo l' addio a Ilaria

Temptation Island 2019/ Flirt tra Katia e Nicolas Bovi? La Fanelli svela tutto : Temptation Island 2019, Flirt in corso tra Katia Fanelli e Nicolas Bovi? La fotonica risponde alle domande dei fans e svela la verità.

Paola Caruso e Moreno di Temptation Island - è amore : bacio e dettagli : Paola Caruso e Moreno di Temptation Island, è davvero amore. Dopo il gossip dei giorni scorsi arriva la conferma: il bacio e i dettagli della love story Paola Caruso, ex Bonas di Avanti un Altro, e Moreno Merlo, ‘single’ fresco dell’esperienza a Tempation Island 2019, stanno assieme. Questo almeno quel che sostiene il magazine Spy […] L'articolo Paola Caruso e Moreno di Temptation Island, è amore: bacio e dettagli ...

Gli effetti di Temptation Island - fidanzati e tentatrici insieme anche dopo la fine del programma : dopo questa sesta edizione di Temptation Island, dove nessuna coppia è rimasta in piedi, sembra che si sia venuto a creare un vero rapporto d'amicizia tra tutti i partecipanti. In special modo, tra tentatrici ed ex fidanzati, come mostra la foto di una di loro, Vanessa Cinelli, che ritrae Vittorio Collina, Arcangelo Bianco e Massimo Colantoni attorniati dalla altre single del reality.Continua a leggere

Vanessa e Vittorio di Temptation Island : arriva una nuova segnalazione : Temptation Island: Vanessa e Vittorio stanno insieme? La segnalazione L’ultima foto pubblicata da Vittorio Collina su instagram ha creato immediatamente un incredibile putiferio mediatico. Il motivo? In pratica il ragazzo si è scattato questo selfie dal terrazzo di un’abitazione del tutto simile a quella dove vive la single di Temptation Island, Vanessa. Come segnalato poco fa da Bitchyf.it, molti fan, andando a guardare il profilo ...

Temptation Island : Alessia Marcuzzi entusiasta di condurre la versione Vip dello show : È appena terminata la settima edizione del reality show delle tentazioni, Temptation Island, il programma condotto con successo da Filippo Bisciglia che questa estate ha saputo regalare grandi emozioni ai suoi fan raggiungendo un record di ascolti mai toccato prima in nessuna delle precedenti edizioni. Motivo questo che ha subito spinto i produttori a promuovere una seconda edizione del programma in formato Vip; infatti subito dopo la fine ...

Temptation Island news - Sabrina parla di Giulio e su Maddalena stupisce : Temptation Island news: Sabrina Martinengo torna a parlare di Giulio Raselli mentre con Nicola Tedde l’amore ha vinto Sabrina Martinengo, dopo Temptation Island, torna a parlare di Giulio Raselli. Durante il suo percorso, all’interno del reality, la 42enne ha trovato l’appoggio dell’ex corteggiatore di Giulia Cavaglia. A fine percorso, però, il tentatore ha preferito essere […] L'articolo Temptation Island news, ...

Temptation Island 2019 - Massimo e Vittorio si regalano un tatuaggio dopo il reality show : Che Temptation Island lasci il segno è un dato di fatto, 6 coppie che mettono alla prova il loro amore con la speranza di uscirne più forti di prima è certamente coraggioso, ma questa edizione appena conclusa sarà ricordata per il record di coppie scoppiate: ben 5 su 6. Ma in questo caso il 'segno' di cui vi parliamo è un segno sulla pelle vero e proprio.Tra di loro ci sono Massimo Colantoni e Ilaria Teolis e Vittorio Collina con la fotonica ...

Alessia Marcuzzi parla delle coppie di Temptation Island Vip 2 : Alessia Marcuzzi su Temptation Island Vip 2: “Le coppie scelte mi piacciono” Non sarà facile bissare il successo della prima edizione di Temptation Island Vip dato che la presenza di un cast vincente e la conduzione di Simona Ventura sono stati vincenti. Quest’anno cambio della guardia: Alessia Marcuzzi sostituirà Simona Ventura e in una breve, ma esaustiva intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, ha confessato: ...

Temptation Island - Ilaria dopo la rottura con Colantoni : 'Non lo voglio più vicino a me' : Anche la settima edizione di Temptation Island si è conclusa, con l'addio definitivo di cinque delle sei coppie che si sono messe in gioco nel docu-reality prodotto dalla fascino di Maria De Filippi. Ottimo riscontro di pubblico anche per questa edizione che, nella puntata speciale di martedì 30 luglio, ha catturato l'attenzione di quasi quattro milioni di spettatori per uno share del 24,1%. Grande curiosità ha destato il percorso di Ilaria ...

Alessia Marcuzzi promuove Temptation Island Vip con il pelo sotto alle ascelle : foto sconcertante : Come è ormai noto a tutti, sarà Alessia Marcuzzi la nuova conduttrice di Temptation Island Vip, in onda da settembre su Canale 5. La Marcuzzi si mostra entusiasta per la conduzione, quasi euforica. E nella serata di mercoledì 31 luglio ecco piovere un post davvero esilarante che la presentatrice ha

Temptation Island Vip - le prime parole di Alessia Marcuzzi : “Elettrizzata” : Temptation Island Vip, Alessia Marcuzzi pronta a condurre il reality delle tentazioni Alessia Marcuzzi è la conduttrice di Temptation Island Vip e prende così il posto di Simona Ventura. A ufficializzare la notizia ci aveva pensato il settimanale Spy e a confermare è stata la pubblicità che vede la conduttrice annunciare la nuova edizione del […] L'articolo Temptation Island Vip, le prime parole di Alessia Marcuzzi: ...

