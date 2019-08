Taylor Mega risponde agli hater | Vendo bikini | non vendo pensieri

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 1 agosto 2019) Sandra Rondini In posa sexy incon accanto un libro, l'influencer ha risposto per le rimeche l'accusano di non avere cervello e di saper solo mettere in mostra il suo corpo In posa da sirenetta sexy su uno scoglio mentre si gode il sole e il mare di Taormina,ha scatenato una pioggia di commenti entusiastici dei suoi follower che alla domanda posta nella didascalia della sua foto, 'Qual è la vostra città preferita per le vacanze?', in tantissimi hanno risposto : "La tua!", rivelando così di sperare di poterla incontrare dal vivo. Inanimalier bianco e nero, dalla fantasia zebrata,mostra un fisico mozzafiato che secondo molti utenti "oscura il bel panorama alle tue spalle, perché sei tu il panorama". Ma come sempre glisono in agguato e basta osservare meglio l’immagine postata dalla sexy influencer per lanciarsi in ...

