Suicidio choc a Rimini | sale su ruota panoramica e poi si lancia nel vuoto

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 1 agosto 2019) Pina Francone Un ragazzo si è tolto la vitandosi dalla cabina dal punto più alto della, da un'altezza di 55 metri, dove un ragazzo si è suicidatondosi dalla. Il giovane è saluto sulla cabina numero 15 dell’attrazione turistica e ha aspettato di arrivare al punto più alto, a 55 metri di altezza: è stato a questo punto che si è spogliato dei vestiti e si èto nel, togliendosi la vita. Molti i turisti e molte le famiglie, tra cui numerosi bambini, ad assistere alla scena nel piazzale Boscovich della località marittima della Romagna. Sul posto sono giunti i soccorsi, ma il ragazzo è morto sul colpo; laè stata evacuata e dunque bloccata, in attesa dell'arrivo delle forze dell’ordine e della polizia scientifica. Dunque, lo straziante arrivo dei familiari della vittima, che hanno dovuto riconoscere il ...

