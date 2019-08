Strani mondi di Urania | la nuova fantascienza italiana

Fonte : wired

(Di giovedì 1 agosto 2019) L’antologiadiè senz’altro un evento da salutare con piacere per gli appassionati di. Si tratta di quindici racconti firmati da autori italiani, vari per tematiche e ambientazioni. Il curatore è Franco Forte che svolge lo stesso ruolo per le altre collane da edicola della Mondadori (Il Giallo Mondadori, Segretissimo,) ed è lui stesso autore di romanzi storici come Carthago, Roma in fiamme e Romolo, il primo re., con il suo concorso letterario e le sue pubblicazioni, ha avuto il merito, negli anni, non solo di far conoscere i grandi classici della scifi internazionale in Italia, ma anche autori nodi pregio, uno fra tutti Valerio Evangelisti. È un’impresa non da poco dato che, a ogni convegno sulla, la domanda che ricorre è come mai questo genere abbia così pochi lettori. La risposte sono ...

