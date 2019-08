Spunta nuovo caso McDonald's : 300mq al Pantheon : Roma, 31 lug. (AdnKronos) - di Luca MonacoDopo le polemiche sull’apertura del McDonald's alle Terme di Caracalla, scongiurata dall’intervento del ministero per i Beni e le attività culturali, Spunta un nuovo caso nel cuore del centro storico di Roma. A quanto apprende l’Adnkronos infatti, risale al

New World Into the Depths : Spunta un nuovo interessante marchio di Capcom : Capcom ha recentemente registrato un nuovo marchio, si tratta di Shinsekai: Into the Depths e quanto pare potrebbe avere a che vedere con col futuro di Monster Hunter.la cosa interessante è che secondo Google Traduttore, Shinsekai è un termine giapponese che tradotto vuol dire New World, se consideriamo che la nuova espansione di Monster Hunter World (Iceborne) è ambientata in una terra chiamata The New World, è lecito pensare che questo nuovo ...

Calciomercato Milan - nome nuovo per la difesa : Spunta Leo Duarte : Calciomercato Milan – nome a sorpresa per la difesa del Milan. Viste le difficoltà incontrate per arrivare a Demiral, i rossoneri tornano a guardare al mercato brasiliano, che spesso ha regalato soddisfazioni in passato. Secondo quanto riporta Sky Sport, si tratta di Leo Duarte. È un centrale classe ’96, brasiliano, gioca nel Flamengo. L’anno scorso ha collezionato 33 presenze in campionato e quattro in Copa Libertadores, con due ...

Calciomercato Sampdoria - nome nuovo per l’attacco : Spunta l’esterno del Bordeaux Kamanò : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria continua la caccia agli esterni d’attacco: oltre a Simone Verdi del Napoli, che e’ l’obiettivo numero uno, ci sarebbe un nome nuovo per il club ligure. Dalla Francia, infatti, L’Equipe annuncia l’interessamento per Francois Kamano, classe 1996, attualmente in forza al Bordeaux. Il 23enne, nazionale della Guinea, indossa la maglia dei francesi dal 2016: ha ...

Neymar Juventus - affare possibile : Spunta un nuovo decisivo indizio : Neymar Juventus – Dopo la clamorosa trattativa che ha portato Ronaldo in Italia lo scorso anno, i tifosi bianconeri tornano a sognare il colpo del secolo. Neymar in bianconero è molto più di una voce di mercato, è un sogno possibile. Il Barcellona sembra sempre più lontano da O Ney che così avrebbe dato la […] More

Pitbull ucciso dal poliziotto - Spunta un nuovo video e gli animalisti fanno un passo indietro : “ci scusiamo” [VIDEO] : Alcuni giorni fa, la pagina Facebook “Puntato, l’App degli operatori di Polizia” ha pubblicato un video inedito dell’operazione di polizia in cui è stato ucciso il Pitbull Rocky nel capoluogo partenopeo. In questo video, ripreso da un’angolazione diversa da tutti gli altri che sono circolati in rete nei giorni precedenti, si vede che il cane effettivamente non era al guinzaglio o legato come era parso a tante persone quando il caso è scoppiato ...

Corbo : “James Rodriguez-Napoli - due soluzioni per chiudere. E Spunta di nuovo Cavani…” : Corbo: “James Rodriguez-Napoli, due soluzioni per chiudere. E spunta di nuovo Cavani…” Corbo: “James Rodriguez-Napoli, due soluzioni per chiudere. E spunta di nuovo Cavani…”. L’ editorialista di Repubblica scrive sulla trattativa con il Real Madrid per il colombiano nella sua rubrica ‘Il Graffio’. “Jorge, Mino, Nara. Il mercato del Napoli balla su nomi di tre agenti speciali. Solo il ...

Gazzetta : Nuovo nome per il centrocampo del Napoli - Spunta Ginella del Montevideo : James Rodriguez, Rodrigo e Icardi, questi i nomi principali associati al Napoli per questa sessione di mercato, ma De Laurentiis si muove su più fronti e tiene d’occhio diversi giocatori. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, riporta un nome Nuovo, quello di Francisco Ginella che avrebbe suscitato l’interesse di Cristiano Giuntoli e della squadra mercato di Aurelio De Laurentiis. Francisco Ginella, 20 anni, ...

Turok : Escape from Lost Valley è un nuovo strambo Turok Spuntato dal nulla e in uscita a brevissimo : Il fatto che un nome storico come Turok sia pronto a tornare a brevissimo non può che far piacere a molti ma ci troviamo di fronte a un progetto davvero atipico per la serie, molto diverso dal classico FPS che quasi tutti si sarebbero aspettati.Come segnalato da Comicbook, direttamente su Steam è comparso letteralmente dal nulla Turok: Escape from Lost Valley con tanto di trailer, immagini e data di uscita. Il titolo in questione arriverà su PC ...

Melissa Satta e Kevin Prince Boateng di nuovo insieme - ma Spunta la brutta voce : Melissa Satta e Kevin Prince Boateng sono stati avvistati nuovamente insieme. Era aprile scorso quando anche dalle pagine di Gossipblog vi davamo notizia della crisi (prima) e della fine (poi) della storia fra la showgirl Melissa Satta e il calciatore Kevin Prince Boateng. Sono passati solo 3 mesi d

Nintendo Switch Mini è in arrivo? Spunta un nuovo accessorio per la console "revisionata" : Un'altra settimana e un altro design di accessori trapelato suggerisce che le console Nintendo Switch revisionate arriveranno presto.WinFuture avrebbe ricevuto immagini da una "fonte affidabile" che rivela che Bigben sta cercando di produrre accessori per la vociferate nuove console, riporta Nintendoinsider.Il prodotto in questione è una protezione in silicone per Nintendo Switch Mini.Leggi altro...

Temptation Island Vip : addio Ilary Blasi? Spunta il nome del nuovo conduttore : Temptation Island Vip: news sulla nuova conduttrice Fervono i preparativi per la seconda edizione di Temptation Island Vip. Il programma prodotto da Maria De Filippi è orfano di Simona Ventura che, dopo il successo della prima stagione, ha lasciato Mediaset per tornare in Rai. Nonostante l’assenza di Super Simo il programma tornerà regolarmente in onda […] L'articolo Temptation Island Vip: addio Ilary Blasi? Spunta il nome del nuovo ...

In arrivo un nuovo singolo di Giorgia? Spunta un video in attesa del tour estivo : Il nuovo singolo di Giorgia sta per arrivare? Stando a quanto emerge dai social dell'artista, si prospettano novità all'orizzonte anticipate da un video nel quale la Todrani compare in versione sexy, anche se non si conoscono gli estremi nei quali verrà inserito il contributo. Manca ormai molto poco al nuovo tour con il quale Giorgia supporterà l'ultimo disco di cover, Pop Heart, che ha rilasciato nel mese di novembre scorso e dal quale ha ...

Uomini e Donne - Angela Nasti con ‘lui’. Spuntano le foto : “È il suo nuovo amore” : Dopo la fine della storia (lampo) con Alessio, Angela Nasti si è già consolata con un altro? È questo il sentore, dopo certi indizi social. Una segnalazione che accende ulteriori polemiche nei confronti della Nasti che, secondo molti, potrebbe essere la nuova Sara Affi Fella. Il suo presunto nuovo ‘lui’, poi, non sarebbe un ragazzo qualsiasi… Ma andiamo con ordine. Angela ha scelto Alessio Campoli a Uomini e Donne, ma dopo circa 10 giorni ...