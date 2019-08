Spiritfarer si mostra in un nuovo Nuovo trailer

Fonte : gamerbrain

(Di giovedì 1 agosto 2019) Thunder Lotus, creatore di intriganti giochi indipendenti con grafiche disegnate a meno, oggi ha pubblicato unper il suoprodotto. Ilfornisce una visione approfondita della relazione tra la protagonista Stella e gli spiriti passeggeri che incontrerà. I temi sono l’amicizia, sviluppare una relazione con i defunti per poi accompagnarli nell’aldilà. I giocatori europei in visita a gamescom potranno provare il gioco per la prima volta al Microsoft booth e nella Hall 8. Il gioco è stato annunciato all’inizio dell’anno in occasione del XBox Media Brief della E3. Inprendi il ruolo della traghettatrice dei defunti e costruisci una barca per esplorare il mondo. Svolgerai attività come l’agricoltura, l’estrazione di risorse, la pesca, la raccolta dei ...