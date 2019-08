Spallanzani | Ebola in Congo è sfida a salute mondiale

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 1 agosto 2019) Roma – Oggi l’epidemia dinella Repubblica Democratica delcompie un anno ed entra nel suo secondo anno di vita ancora incontrollata. La settimana scorsa l’Organizzazionedella Sanita’ (Oms) ha dichiarato lo stato di emergenza internazionale (Pheic, Public-Health Emergency of International Concern) in merito all’epidemia dinella Repubblica Democratica del. In un anno questa epidemia ha gia’ colpito 2.700 persone, con 1.800 decessi. La decisione dell’Oms e’ giunta pero’ soltanto adesso, dopo che e’ stato registrato il primo caso a Goma, citta’ di oltre un milione di abitanti con un aeroporto internazionale al confine con il Ruanda. Il paziente era un pastore che era arrivato da Butembo passando attraverso 3 posti di controllo sanitario senza che venisse fermato. La dichiarazione di Pheic ...