Sony mostra una marea di giochi al ChinaJoy 2019

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 1 agosto 2019) Durante la conferenza dedicata aldi Shanghai,Interactive Entertainment ha presentato diversi trailer dedicati ai titoli in arrivo su PS4, tra cui alcuni della linea China Hero Project. Di seguito potete trovare la lista completa: Segnaliamo che Convallaria, Evitinction, Anno Mutationem, F.I.S.T., In Nightmare ed AI Limit fanno parte della linea China Hero Project di. Inoltre è stato annunciato che Lost Soul Aside e Pervader non saranno presenti all'evento, gli addetti ai lavori hanno spiegato perché tramite un comunicato:Cosa ne pensate? State aspettando qualche gioco?Leggi altro...

FalcionelliFede : RT @tuttoteKit: #Sony World Photography Awards: le date della mostra in Italia Leggi l'articolo qui >> - tuttoteKit : #Sony World Photography Awards: le date della mostra in Italia Leggi l'articolo qui >> - 107_studio : In Italia la mostra dei Sony World Photography Awards alla Villa Reale di Monza -