Sky Media raccoglie pubblicità per GP Italia in diretta solo sulle piattaforme Sky

Champions League 2019/20 - la Rai non molla e presenta appello per bloccare accordo Sky-Mediaset : In occasione della presentazione dei palinsesti, Mediaset aveva già annunciato ufficialmente il ritorno sulle proprie reti della Champions League, la massima manifestazione continentale per club alla quale, quest'anno, per quanto riguarda le squadre italiane, parteciperanno Juventus, Napoli, Atalanta e Inter.Per la cronaca, sarà Canale 5 a trasmettere in chiaro una partita di Champions League, per ogni turno della fase a gironi, ogni ...

Diritti TV – Oggi si discute l’accordo con Mediapro. Sky rischia il tracollo : Diritti TV – Mediapro, attraverso la figura del Senior Advisor per l’Italia Matteo ha rilasciato alcune dichiarazioni ad Il Sole 24 Ore in merito alla proposta presentata per i Diritti della Serie A. Diritti TV – L’obiettivo degli spagnoli è di aumentare i ricavi da ambo le parti. “La nostra proposta è volta a dimostrare che il progetto è talmente valido, al punto da assicurare più ricavi alla Lega. Non si ...

Diritti tv - De Laurentiis - Agnelli e Cairo in favore di Sky (non si fidano di Mediapro) : Le due proposte in gioco Repubblica fa il punto sulla partita Diritti tv. E spiega – on Marco Mensurati e Matteo Pinci – che cosa è in ballo nella giornata di oggi: riunione probabilmente decisiva in Lega. “Da una parte – scrivono – c’è una proposta fin troppo allettante: un miliardo e 150 milioni per realizzare il canale televisivo della Serie A. Dall’altra i dubbi sull’affidabilità di un partner con cui la Serie A è già ...

In Lega la partita diritti tv. Mediapro vuole fare il canale Serie A : scalzerebbe Sky : La partita dei diritti tv in Serie A Oggi alle 14 l’assemblea della Lega Calcio deve votare la proposta degli spagnoli di Mediapro, che offrono un miliardo e 150 milioni per realizzare dal 2021 il canale televisivo della Serie A. Il contenzioso con Mediapro e la proposta del canale Serie A Nel 2018 Mediapro si aggiudicò i diritti della Serie A 2018/21 come intermediario unico per 1 miliardo 50 milioni e mille euro, versando una caparra di 64 ...

Mediaset Play su Sky On Demand - ma solo per fibra e satellite : Forse ancora non lo sapete: siamo lieti di informarvi che Mediaset Play è stato integrato in Sky On Demand. Attraverso i box Sky o Sky Q, avrete accesso a questi contenuti, potendo vedere, per esempio, il palinsesto degli ultimi 7 giorni di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e delle altre emittenti del Biscione. Come riportato da 'digital-news.it', per potervi accedere dovrete essere abbonati alla pay per view di Murdoch tramite fibra o satellite ...

Contenuti Mediaset Play disponibili su Sky On Demand : Grazie alla partnership con Mediaset, Sky Italia incrementa l'offerta del servizio Sky On Demand grazie ai Contenuti Mediaset Play rendendo possibile la visione on-Demand dei programmi trasmessi negli ultimi 7 giorni dalle reti Mediaset quali Canale 5, Italia1, Rete4 e altri ancora. Gli abbonati Sky, via fibra o satellite, e i clienti Sky Q, possono entrare già da adesso nella sezione Intrattenimento > Mediaset Play, scegliere ...

1969-2019 : 50 anni dal primo sbarco sulla luna. Tutte le proposte Rai - Mediaset - La7 e Sky : sbarco sulla Luna - 20 luglio 1969 Sono passati 50 anni dal 20 luglio 1969, giorno in cui Neil Armstrong calcò per la prima volta la superficie lunare. Per festeggiare l’importante anniversario Tutte le tv proporranno nei prossimi giorni numerosi speciali dedicati ad uno dei momenti epocali della storia dell’umanità. Live, speciali, rivisitazioni storiche, film, serie tv e tanti documenti dell’epoca monopolizzeranno la programmazione ...

Cops - una banda di poliziotti - la nuova produzione originale Sky e Drymedia : Sono in corso in Puglia, tra la zona di Lecce e Brindisi, e si sposteranno poi a Roma, le riprese di Cops – UNA banda DI poliziotti, la nuova produzione originale Sky con Drymedia. Una commedia irriverente, due storie, che raccontano un pezzo della provincia italiana da un punto di vista diverso, quello della polizia. Diretta da Luca Miniero – con Benvenuti al...

Diritti tv Serie A calcio : Sky - Dazn e Mediaset. Come e dove vedere tutte le partite del Campionato 2019-2020 : La Serie A 2019-2020 incomincerà sabato 24 agosto e si concluderà domenica 24 maggio, ci aspettano nove mesi di grande calcio: 38 giornate tutte da vivere, tante sfide avvincenti e appassionanti, tanti incroci da non perdere che attireranno l’attenzione di tutti gli appassionati e tifosi. Un totale di 380 incontri per conoscere chi conquisterà lo scudetto, chi si qualificherà alla Champions League, chi si consolerà con l’Europa ...

Diritti tv - la Champions League torna sulle reti Mediaset : accordo raggiunto con Sky [DETTAGLI] : Giornata importante per quanto riguarda la questione dei Diritti tv, dopo la parentesi Premium la Champions League torna sugli schermi Mediaset. L’annuncio è arrivato direttamente dall’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi: “dal prossimo anno la migliore partita della Coppa Campioni verra’ trasmetta, ‘free’, da Canale 5”, ha detto durante la presentazione dei palinsesti Mediaset a Santa ...

Accordo biennale con Sky - la Champions in chiaro torna a Mediaset : La Champions League in chiaro torna su Mediaset. «Dalla prossima stagione la miglior partita del mercoledì» della principale competizione europea per club «sarà trasmessa free da Canale 5», grazie a «un Accordo biennale con Sky». Lo annuncia Pier Silvio Berlusconi in occasione della presentazione dei palinsesti autunnali tra Santa Margherita Ligure e Portofino, luoghi 'del cuorè per l'ad ...