Silvio Berlusconi fa fuori Giovanni Toti | Lega | il piano del governatore

Tremate - Silvio Berlusconi ha un nuovo progetto politico : Silvio Berlusconi (foto: Roberto Monaldo / LaPresse) Silvio Berlusconi prova a ritornare al centro della politica italiana. Il leader di Forza Italia ha annunciato la creazione di una nuova sigla politica, Altra Italia. “Non si tratta di fondare un nuovo partito, ma di creare una federazione fra soggetti che pensano a un nuovo centro moderato ma innovativo, alternativo alla sinistra, in prospettiva alleato ma non subordinato alle altre forze del ...

Silvio Berlusconi lancia Altra Italia : "Non è un nuovo partito" : Silvio Berlusconi pensa a una nuova federazione di area centrodestra. Una riedizione del Popolo delle libertà? Nient’affatto spiega l’ex premier lanciando il suo appello "all'Altra Italia" per "creare una federazione fra i soggetti che pensano a un nuovo centro moderato ma innovativo". Berlusconi su nomine UE: 'Conte dice una grande bugia. L'Italia è assolutamente fuori dalla porta' Secondo il ...

Silvio Berlusconi – Altra Italia - prende vita il nuovo progetto politico : Stando a quanto riportato da Il Corriere della Sera, Silvio Berlusconi è pronto a lanciare un nuovo progetto politico: “Altra Italia. Berlusconi Altra Italia – Nasce un nuovo gruppo di moderati, non un partito. Il suo appello «Credo sia giunto il momento di chiamare a raccolta tutti i soggetti, i singoli cittadini che fanno parte di questa “Altra Italia”, le realtà organizzate, le forze politiche, gli ...

Silvio Berlusconi vuole il voto : "Il governo si dimetta" : "L’opinione pubblica è disorientata, lacerata e divisa. Si coglie un preoccupante clima di tensione o addirittura di odio che viene alimentato dall’uso irresponsabile delle parole, da tutte le parti, compreso il Pd". Di "fronte a tutto questo", le "dimissioni immediate del governo e le elezioni ant

Altra Italia : Silvio Berlusconi promuove la federazione di centro : Silvio Berlusconi non lascia ma raddoppia. Il Cavaliere infatti lancia un appello all’Altra Italia per “creare una federazione fra i

Silvio Berlusconi lancia Altra Italia : “Una federazione per ricostruire il centrodestra” : Silvio Berlusconi rilancia un nuovo centro moderato, "in prospettiva alleato ma non subordinato alle altre forze del centrodestra". E lo fa in un momento in cui il suo partito, Forza Italia, viene messo sotto scacco da un lato dal fuoco amico di Giovanni Toti, e dall'altro dal potere egemonico della Lega fra le forze politiche di destra.Continua a leggere

Giovanni Toti sbrocca contro Silvio Berlusconi : "Forza Italia - la farsa è durata troppo" : Alla vigilia di un attesissimo faccia a faccia sulle regole interne in Forza Italia, Giovanni Toti torna all'attacco e conferma i retroscena di stampa. "Senza le primarie le mie dimissioni sono sul tavolo", premette il governatore della Liguria riferendosi al suo ruolo di coordinatore nazionale, che

Silvio Berlusconi - lo sfogo brutale : "Ora basta - è un violento". Domani la resa dei conti in Forza Italia : La svolta, con la nomina di Giovanni Toti e Mara Carfagna, in Forza Italia non c'è stata. Responsabilità soprattutto del primo, che continua la sua campagna contro il partito strutturato così come è oggi. E Silvio Berlusconi sarebbe stanco, deluso. "Che delusione", gli attribuisce le parole Repubbli

Silvio Berlusconi - addio di Giovanni Toti? Perché il Cav sorride : se il coordinatore lasciasse Forza Italia... : Nato e cresciuto gregario, ubertoso succedaneo vivente di Ercolino Sempreinpiedi - ma neppure Berlusconi lo ha convinto, se non costringendolo, a mettere la cravatta - Giovanni Toti, dietro la paciosità dei modi e del corpo, è un mistero. Il mistero è il seguente: se Ercolino viene staccato dalla bo

Mediaset - la rivoluzione scomoda imposta da Pier Silvio Berlusconi : la voce che scuote Roma : Mediaset come Sky e come tante altre redazione. Proprio nei giorni in cui il gruppo annuncia un aumento degli utili del 155% nel primo semestre 2019, anche Mediaset lascia Roma. O almeno così vorrebbero i vertici, si legge su Il Fatto quotidiano. Via cronaca, esteri e sport, resteranno solo il serv

Rai - clamoroso scippo a Mediaset e Pier Silvio Berlusconi? La voce su Alessandro Banfi : Secondo quanto risulta a TvBlog pare che ci sia anche un cambio nel team di autori dell'edizione 2019-2020 del contenitore pomeridiano Rai La vita in diretta. I conduttori sono Lorella Cuccarini e Alessandro Banfi. Stando a quanto si legge, Alessandro Banfi sarà a capo del team di autori di Vita in

Silvio Berlusconi fatto fuori da Matteo Salvini? Il retroscena : non tratta più su niente : Matteo Salvini, nonostante le mille tensioni con il M5s, ha cercato - per ora con successo - di evitare il ritorno alle urne. Nonostante l'ascesa della Lega, il leader sta molto attento ai risultati elettorali e medita, forse, di staccare la spina in un momento migliore. Il vicepremier infatti sa be

Maria De Filippi : «A Pier Silvio Berlusconi faccio fatica a dire no. Non farei mai il direttore di rete o la conduttrice del GF» : Maria De Filippi “Non sopporto di essere considerata come la Juventus nel calcio, sempre assolutamente vincente: rivendico il sacrosanto diritto di sbagliare“. A parlare è Maria De Filippi. Intervistata dal settimanale Oggi, la conduttrice di Canale 5 ha fatto un bilancio della sua carriera, ricordando anche i suoi insuccessi, e riguardo al futuro ha affermato che non farebbe mai il direttore di rete. “Mi vengono attribuite ...

Silvio Berlusconi - addio : Giovanni Toti lunedì ufficializza l'uscita da Forza Italia? : Giovanni Toti neo coordinatore di Forza Italia assieme a Mara Carfagna, potrebbe ben presto lasciare il suo incarico e, ancor peggio, dire addio per sempre al partito. L'annuncio potrebbe arrivare all'inizio della prossima settimana, con un annuncio pubblico su Facebook in cui spiegherà che non ci s