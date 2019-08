Sicilia : da Regione 260 mln per giovani agricoltori (2) : (AdnKronos) - "I decreti di finanziamento sono in corso di emissione - sottolinea l’assessore regionale all’Agricoltura Edy Bandiera - Siamo di fronte a una nuova stagione dell’agricoltura in Sicilia, segnata da un vero e proprio ricambio generazionale, da nuove competenze e da significative innovaz

Sicilia : da Regione 260 mln per giovani agricoltori : Palermo, 1 ago. (AdnKronos) – Duecentosessanta milioni di euro, dalla Regione Siciliana, per i giovani agricoltori dell’Isola. Giunge al traguardo la misura del Psr 2014/2020 con la quale vengono finanziati i progetti di insediamento per 1625 giovani con meno di quaranta anni. “Altre risorse finanziarie dalla Regione per offrire nuove opportunità di impresa ai giovani Siciliani che vogliono tornare nelle campagne” ...

Almaviva : Regione Sicilia - ‘stop a interventi tampone - garantire livelli occupazionali’ : Palermo, 31 lug. (AdnKronos) – “Il governo regionale è accanto e insieme ai lavoratori per la salvaguardia dei livelli occupazionali di Almaviva Palermo”. Così l’assessore al Lavoro della Regione Sicilia Antonio Scavone, dopo aver partecipato all’incontro al Ministero del Lavoro sulla vertenza Almaviva Palermo che prevede 1600 licenziamenti. “Abbiamo chiesto al governo nazionale, in un momento di grande ...

Almaviva : Faraone (Pd) - 'Regione Sicilia totalmente assente' : Palermo, 29 lug. (AdnKronos) - "Di Maio e il governo devono gestire la crisi Almaviva su tre livelli. Il primo riguarda l'immediatezza degli eventuali strumenti degli ammortizzatori sociali che possono essere messi in campo; il secondo insistere affinché si impediscano le delocalizzazioni e si inves

Turismo : tavolo permanente Sicindustria-Regione Sicilia : Palermo, 25 lug. (AdnKronos) – Un tavolo permanente consultivo sul Turismo per garantire “un confronto costante con gli operatori di categoria”. E’ il primo impegno del neo assessore regionale Manlio Messina che stamattina, a Palermo, ha incontrato il presidente di FederTurismo Sicindustria Giuseppe Cassarà. La Sicilia, ha detto Cassarà, “è l’unica regione italiana in cui manca un organismo collegiale ...

Assunzioni alla Regione Siciliana - concorsi per 6000 posti : Dopo undici anni la Regione Siciliana torna ad assumere. Ieri il Parlamento Siciliano ha dato il via libera alla norma presentata dal governo Musumeci che sblocca i concorsi in assessorati e uffici regionali svuotati dall’ondata di pensionamenti che sono tremila negli ultimi tre anni. Già a partire dal 2020 – sulla base del fabbisogno di ogni dipartimento e in proporzione ai pensionamenti dell’anno precedente – potranno essere ...

La Regione Sicilia assume - concorso Corpo forestale Sicilia e sanità : In Sicilia sta per aprirsi la stagione dei concorsi. Dalla sanità al Corpo forestale, ai Beni Culturali, la Regione assumerà personale dopo le carenze di organico provocate da Quota 100 e pensionamenti ordinari. Qualche giorno fa Musumeci ha annunciato un piano di assunzioni di almeno 800 agenti del Corpo forestale della Regione Siciliana. Con lo sblocco dei concorsi, la Regione potrebbe a breve pubblicare il relativo bando di concorso per ...

Sicilia : Aricò (Db) - 'senza nuove assunzioni Regione a rischio paralisi' : Palermo, 23 lug. (AdnKronos) - "Così come già accaduto nella sanità, anche riguardo alla Regione, dopo un'attesa lunga quasi 30 anni, è prioritario per il governo Musumeci lo sblocco dei concorsi. Senza nuove assunzioni, infatti, assessorati e uffici rischierebbero la paralisi a causa delle migliaia